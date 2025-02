Alimentación sana en las escuelas

Nos damos cuenta de la importancia de consumir alimentos sanos, frescos y ecológicos. Podemos ayudar a nuestros niños a habituarse al consumo de frutas y verduras para así recuperar la calidad de vida y de salud de nuestros chicos y para prevenir la obesidad así como la hipertensión infantil.





Las ventajas del consumo de frutas y verduras

Porque contienen muchas vitaminas y minerales, y porque cumplen funciones ventajosas para el organismo: la vitamina A, por ejemplo, mantiene la salud de la vista y la inmunidad contra las infecciones; el potasio favorece el correcto funcionamiento del sistema nervioso y los músculos; y las vitaminas del grupo B son necesarias para transformar los alimentos en energía.

Otros micronutrientes presentes en la fruta y las hortalizas, como la vitamina C y la vitamina E, tienen muchas propiedades antioxidantes que protegen las células de los agentes cancerígenos. La vitamina C, en particular, puede incrementar la absorción de calcio - mineral esencial para la salud ósea y dental-, así como la de hierro de otros alimentos.

Muchas frutas y hortalizas además contienen una gran cantidad de fibra que ayudan a eliminar, a través de la digestión, sustancias que pueden ser nocivas y a reducir los niveles de colesterol.



Verduras y hortalizas que podemos tener en nuestras huertas

Zanahorias

Lechuga

Repollo

Rabanito

Locote

Cebollas en hojas

Perejil

Acelga

Espinaca

Tomate

Berro

Remolacha

Berenjena

Pepino

Zapallos

Calabazas



Todas estas verduras y hortalizas son ricas en: agua, glúcidos, fibra, proteínas y lípidos, vitaminas y sales minerales.





Frutas que pueden ser consumidas



Aguacate

Banana

Naranja

Piña

Pera

Mamón

Frutilla

Limón

Mandarina

Pomelo

Manzana

Chirimoya

Uva



La función de las frutas en nuestro organismo es muy parecida a la de las verduras; actúan como alimentos reguladores y proporcionan vitaminas y minerales, aunque en el caso de las frutas el contenido en hidratos de carbono es más elevado y ello las convierten en alimentos más energéticos.



Es bueno cambiar el hábito de nuestros hijos e incluir en sus meriendas escolares más frutas.



Con ello no solo estamos beneficiándolos en salud, sino en desarrollo intelectual.



En las escuelas que cuentan con meriendas, es mejor darles un rico vaso de jugos de frutas con un buen sándwich de verduras.





Recordemos: Que para estas épocas invernales nada mejor que la vitamina C presente en la mayoría de las frutas cítricas. Como reza el refrán: “es mejor prevenir que curar”.