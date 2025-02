Sistemas de Gobierno

Pedro y Santiago viven en dos países distintos.

Pedro

Puede votar y elegir a sus representantes.Expresa libremente sus opiniones con fundamentos.El hijo del gobernador del departamento donde vive cometió un delito y fue juzgado.Su amigo, hijo de una familia con mucho dinero, y él, cuyos padres no lo son, ambos tienen las mismas oportunidades de conseguir un empleo.Él es de un partido político y sus amigos de otros. Todos respetan lo cada uno piensa.

Santiago

Debe obedecer lo que el gobernante de su país decide.No puede expresar sus opiniones.Si pertenece a otro partido político que no representa al gobierno de su país, es perseguido y torturado.La justicia no es igual para todos. En su país no existen los derechos, solo las obligaciones.

En resumen

La realidad es que, mientras una forma de gobierno te ofrece unos derechos y beneficios, el otro gobierno te los quita y los maneja a su favor.

Actividades.

1. Observa estas imágenes y relaciónalas con las formas de gobierno estudiadas.

2. Lee en la Constitución Nacional y comparte en tu clase qué forma de gobierno tiene nuestro país.