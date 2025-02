La salud en América, muy enferma

“Los objetivos fracasarán si no se llevan a cabo acciones más concretas para mejorar la salud de los pobres y lograr un desarrollo sostenible de nuestro medio ambiente”, puntualizó.



El objetivo de las NNUU es reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. Para ello es necesario optimizar el gasto en salud y medio ambiente, y mejorar los planes para garantizar una asignación de dinero y recursos más equitativa. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó un informe, según el cual a pesar de que se lograron algunos progresos en la última década, América está lejos de alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio. El documento contiene estadísticas sobre la evolución en la región de problemáticas que la ONU recomienda combatir a nivel mundial, como la mortalidad infantil y materna, el sida, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades.



Según estudios mencionados por la OPS, en América entre el 20 y el 77% de la población no tiene acceso al sistema de salud cuando lo requiere, y un promedio del 78% no cuenta con seguros de salud de ningún tipo.



EN PARAGUAY



En 1996, la capacidad física instalada de los subsectores público, paraestatal y privado estaba constituida por 1.140 establecimientos, de los cuales 47 eran hospitales, 25 hospitales regionales, 197 centros de salud, 657 puestos de salud o enfermerías, y 214 clínicas y sanatorios. El Ministerio cuenta con 10 hospitales de especialidad, 15 hospitales regionales, 137 centros de salud y 477 puestos de salud. El número total de camas se estima en 6.655 (sólo 1,3 por 1.000 hab). Pero hay otra cifra alarmante, la proporción de médicos por 10.000 habitantes es de sólo 4,9.



Se ha producido un avance importante en el control de la sangre para transfusiones y hemoderivados a partir del fortalecimiento del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Existe un déficit de profesionales de salud mental, especialmente en el medio rural. Con relación a la atención de los adultos mayores, existe un plan nacional dirigido por la Dirección General de Bienestar Social, basado en la coordinación interinstitucional e intersectorial. El Ministerio de Salud realiza actividades de educación y comunicación social en apoyo de los programas de sida, cólera, salud familiar, supervivencia infantil, prevención del uso indebido de drogas y del tabaquismo, nutrición y salud del adolescente. Se han implementado en el país farmacias sociales con provisión de un fondo inicial del Ministerio de Salud Pública mediante el cual se facilita el acceso a medicamentos esenciales a un costo mínimo.



Organización y funcionamiento de los servicios de atención a las personas



Existen 18 regiones sanitarias estructuradas en cuatro niveles. El primer nivel o nivel primario brinda atención básica a localidades rurales aisladas y dispersas con menos de 1.000 habitantes, y cuenta con recursos tales como voluntarios de salud, auxiliares de enfermería y obstetricia rural y puestos de salud. El segundo nivel o nivel básico presta atención de complejidad mediana a poblaciones rurales y periurbanas de 2.000 a 20.000 habitantes. Tiene centros de salud con algunas camas (de 6 a 19) y un equipo formado por médico, odontólogo, bioquímico, farmacéutico, enfermero, obstetra, inspector de saneamiento y personal técnico, administrativo y auxiliar. El tercer nivel o nivel básico complementario satisface las demandas de atención de mayor complejidad, con servicios médicos generales y algunas especialidades; cuenta con hospitales o centros de salud regionales.



El cuarto nivel o nivel especializado desarrolla actividades integrales de atención en áreas especializadas y actúa como centro de referencia de la red de servicios regionalizados de salud. Tiene como recursos principales el Hospital Nacional, el Hospital del Cáncer y del Quemado, el Sanatorio Juan Max Boettner, el Hospital de Primeros Auxilios, el Laboratorio Central y el Instituto de Medicina Tropical.