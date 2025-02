América precolombina

Lic. Paola Dalles



A inicios del siglo XVI, el continente americano estuvo poblado por las sociedades indígenas. Los aztecas y mayas en Mesoamérica, y los incas en los Andes fueron quienes lograron una mayor complejidad social, científica, tecnológica y económica. De las tres sociedades, los aztecas y los incas lograron la formación de imperios y centralización política. Desde Tenochtitlán, capital de los aztecas, y Cuzco, capital de los incas, se controlaban las obras para el incremento de la producción agrícola, supervisaban el trabajo de los campesinos, garantizaban la paz entre los grupos dominantes. En contraste con las sociedades anteriores, los mayas no llegaron a construir imperios. Ellos se organizaban en ciudades-estados gobernadas por los jefes y solo lograron una centralización política parcial e inestable.



LOS AZTECAS



Ubicación geográfica:



Se ubicaron en los actuales territorios de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, en México; y parte de Guatemala, Honduras y Belice.



Organización social y política:



Se agrupaban en ciudades-estados gobernadas por un rey o tlatoani al que acompañaban los nobles o pillis.



Las familias se relacionaban entre sí formando clanes cuya autoridad mayor era el padre o yum.



El rey o tlatoani era la autoridad superior, organizaba la vida política y económica del reino. Garantizaba la paz entre los grupos conquistados y dominados. Organizaba las campañas militares para incorporar nuevas tierras y poblaciones. Recogía y administraba el tributo que pagaban los campesinos, etc.



Los nobles o pillis, integrados por sacerdotes, guerreros, administradores y jefes locales, constituían la clase dirigente. Este grupo poseía varios privilegios como: el no pagar impuestos, tener tierras de propiedad individual y usar distintivos o adornos fabricados con materiales que el pueblo no podía tener.



El pueblo o macehuales conformaba la clase trabajadora que se dedicaba a la agricultura; sus componentes eran quienes mantenían con su trabajo a los nobles, que no realizaban actividades agrícolas.



Los esclavos o mayegues eran los prisioneros de guerra o gente empobrecida que se vendían para pagar sus cuentas; estaban destinados a los trabajos más duros y podían ser comprados y vendidos como mercaderías.



¿Sabías que...



Los aztecas utilizaban un sistema numérico vigesimal, mientras que el nuestro es el decimal y que, mientras nosotros escribimos las cantidades en forma horizontal, ellos lo hacían en forma vertical, de abajo hacia arriba, uno encima de otro?



Economía:



Su economía estaba basada en la agricultura realizada en chinampas, islas artificiales; estaban formadas por tierras muy fértiles constantemente irrigadas por las aguas del lago, lo que generaba una excelente producción, capaz de alimentar a toda la población de Tenochtitlán. Además, hacían trabajos de alfarería, tejido, fabricaban joyas, armas y utensilios, los cuales eran comercializados en el tiangui o mercado de Tlatelolco.



Religión:



Eran politeístas; sus dioses eran elementos de la naturaleza. Creían que el mundo estaba gobernado por la lucha entre el bien y el mal. Para asegurar la continuidad de la vida y evitar que el mal triunfe sobre el bien, realizaban continuos sacrificios humanos. La guerra era un aspecto importante de la religión, pues en ocasiones los aztecas organizaban guerras con el único propósito de obtener cautivos para sus sacrificios.



Curiosidades de la cultura azteca



Ciudades: estas, denominadas nahuas, estaban bien organizadas, pues contaban con funcionarios encargados de mantener las calles rectas y ordenadas; tenían servicios de recolección de desperdicios y de excrementos.



Baños: los de las clases altas tenían en sus casas baños interiores. Se dice que el palacio de Moctezuma tenía más de 100 habitaciones, todas con baño privado.



Esclavos: la esclavitud azteca no era muy rígida. Los hijos de esclavos eran libres. Un esclavo podía ser declarado libre si él o ella tenían hijos con su amo(a) o si eran maltratados.



Educación: era obligatoria. Había una escuela para el pueblo, y una para los nobles. Si tenían talento, podían ser escogidos para la casa de la música o seleccionados para jugador de pelota.



Ruedas: no usaban la rueda para el trabajo o la guerra; si había que transportar algo, lo hacían a pie.



Armas: las espadas eran de madera con afiladas hojas capaces de degollar una oveja.



Dinero: no usaban las monedas como dinero. A veces, usaban cacao como monedas.