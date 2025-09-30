El escenario previo a los grandes descubrimientos

Una Edad Media, religión y contacto comercial

La Edad Media —que antecede a la Edad Moderna en nuestra línea del tiempo— tuvo características muy particulares en lo que se refiere a política y religión. Señores feudales y reyes de religión católica comenzaron una guerra contra los turcos musulmanes que habían tomado las tierras sagradas del cristianismo: Jerusalén. Por esta razón iniciaron una larga guerra religiosa conocida como «Las cruzadas», un total de ocho campañas militares entre 1095 y 1291. Si bien estas campañas no lograron su objetivo, sentaron las bases de dos cuestiones importantes. Por un lado, la lucha entre cristianos y musulmanes que se va a extender en el tiempo. Pero muy importante en el contexto, es el conocimiento que tuvieron los europeos sobre el Oriente, y el inicio de las rutas que se establecieron para el comercio.

¿Cuándo se inicia la Edad Moderna?

En general, los historiadores han determinado utilizar algún hecho histórico significativo para señalar el fin de una edad histórica y el inicio de una nueva. En el caso de la historia universal, el inicio de la Edad Moderna está marcado por dos hechos significativos: la caída de Constantinopla en 1453 y el encuentro de un continente desconocido para los europeos en 1492. Ambos hechos históricos son válidos a la hora de señalar el inicio de la Edad Moderna. Sin embargo, el proceso de cambios se había iniciado algunos años antes de la mano de los nuevos descubrimientos técnicos y científicos que permitirían a los europeos expandirse por el mundo.

Se produce la caída de Constantinopla

La invasión de los turcos otomanos a lo que quedaba del antiguo imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla hoy —Estambul—tuvo un impacto muy significativo en la historia. Los turcos, una vez tomada la ciudad de Constantinopla, cerraron las rutas comerciales a los europeos —recordemos que existía todavía el enfrentamiento religioso desde la Edad Media—. Ante esta situación, los europeos debían buscar nuevas rutas para poder acceder a los productos que eran de mucha necesidad.

En el próximo número trabajaremos sobre los factores que colaboraron en la búsqueda de nuevas rutas y el inicio de la época de los más grandes descubrimientos.

APRENDE MÁS

1. Responde.

a. ¿Cuándo se inicia la Edad Media? (indaga esta fecha).

________________________________________________________________________________________________________________

b. ¿Por qué se denominaron «cruzadas» a las luchas religiosas de la Edad Media?.

________________________________________________________________________________________________________________

c. ¿Qué consecuencias comerciales trajeron aparejadas las cruzadas?.

________________________________________________________________________________________________________________

2. Elabora una línea del tiempo ubicando cada uno de los datos que aparecen en el artículo.