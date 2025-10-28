El origen de los pueblos y caminos en el Paraguay

Los gobernadores del Paraguay colonial, cada uno a su tiempo, fueron buscando soluciones a las mencionadas necesidades, dando origen a muchos de los pueblos y caminos que hasta hoy perduran como un legado de aquellos lejanos tiempos coloniales. Y entre lejanas historias algunas anécdotas para volver a recordar.

La fundación de villas y pueblos de españoles

La fundación de los pueblos en el territorio denominado Provincia del Paraguay respondió en principio a la necesidad de ocupación en nombre de la corona española, y más tarde lo fue tanto por la extensión como por la defensa de los territorios y la búsqueda de recursos económicos que sostengan a los nuevos pueblos y villas.

A diferencia de las fundaciones de reducciones por parte de las órdenes religiosas —como los jesuitas— los pueblos y villas españolas aprovechaban el sistema de encomienda de aborígenes para la mano de obra necesaria. Por ello, muchas veces, los nuevos pueblos y villas coincidían con lugares ocupados por grupos indígenas en la región Oriental, y así como aprovecharon los recursos naturales de los territorios que ellos ocupaban, también aprovecharon sus antiguos caminos.

Todos los caminos llevan a Asunción

Al ser la ciudad de Asunción el centro administrativo de la región, los pueblos y ciudades que se fundaban debieron preocuparse por las vías de comunicación, y ya sean nuevos o utilizando los antiguos caminos guaraníes surgieron los denominados «caminos reales o caminos del rey» que con el tiempo constituyeron lo que hoy son las principales rutas del país. Los primeros caminos unieron Asunción con Limpio, San Lorenzo, Lambaré y Villarrica.

Con el tiempo fueron fundadas nuevas villas de españoles más alejadas de Asunción, como lo son Villeta, Concepción y Pilar. En estos casos en especial por ser fundados a orillas de los ríos contaban con la importancia de la comunicación fluvial y se constituyeron en pueblos-puerto que crecieron con el tiempo gracias a la importancia en el comercio.

Los actuales caminos y rutas del Paraguay

Si bien muchas de las actuales rutas del país se encuentran sobre los antiguos trazados coloniales, muchas de ellas también son nuevas y comunican a las ciudades de todo el país tanto con la capital como con los países vecinos. Por eso te proponemos la siguiente actividad en la cual deberás responder y localizar algunas rutas de nuestro país.

APRENDE MÁS

Responde las siguientes preguntas y localiza la respuesta en el mapa.

1. ¿Cuántas rutas nacionales parten de Asunción?

2. ¿Cuáles son las rutas que debo tomar para dirigirme a Itapirú si salgo de Asunción? ¿Por qué departamentos pasaré durante el recorrido?

3. ¿Cuál es la ruta que debo tomar para dirigirme a la ciudad de Saltos del Guairá? ¿Por qué departamentos pasaré?

4. ¿Qué rutas debo tomar si quiero hacer un circuito desde Asunción, pasando por Encarnación, luego por Ciudad del Este y finalizar nuevamente en Asunción?

