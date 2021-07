Arte de Paraguay, a Hawaii

Desde pequeña, a Patricia Da Costa Sosa (29) le fue inculcado el arte de la pintura a través de su abuela, Beba Da Costa, quien la alentó a desarrollar el talento innato -y genético- que ni ella tenía idea de cuán lejos podía llegar, dejando de lado “lo seguro” por lo que más tarde descubriría era lo que verdaderamente la complementaba: pintar con libertad.

Es que la joven, a pesar de conocer su talento, optó al comienzo por estudiar la carrera de Nutrición, que luego de graduarse le valió un puesto en una institución pública; sin embargo, como ella misma lo relata a ABC Color, estando en ese lugar cayó en cuenta de que no se sentía realizada: “Estando ya nombrada en Inpro como nutricionista me di cuenta de que el momento cuando estoy más feliz es cuando pinto y dije: 'Voy a renunciar a todo y me voy a dedicar a eso'”, comenta.

Fue así que esta motivación de perseguir un sueño y dedicarse a lo que la apasiona la llevó en 2009 a viajar a Nueva York, Estados Unidos, con el fin de capacitarse y tratar de vivir del arte: “Me abrí camino profesional en Nueva York a los 23 años, cuando fui a pintar y hacer cursos de arte. Me encantó la riqueza de Estados Unidos en cuanto a su diversidad cultural, libertad de expresión y amor al arte, y la cantidad de oportunidades y anécdotas que se pueden obtener en tan poco tiempo”, prosigue.

Sostuvo que estando en el lugar recibió la valiosa ayuda de la comunidad paraguaya residente en la ciudad, por lo que tuvo la oportunidad de pintar un mural para la Young Men's Christian Association (YMCA), conocida en algunos países latinoamericanos como Asociación Cristiana de Jóvenes, trabajo que le valió ser contratada para varios otros.

Sin embargo, según relata, “el ambiente externo, la ciudad que nunca duerme con tanto movimiento, terminó por abrumarme; eso sí, me ayudó a inspirarme, pero no a encontrar mi estilo interior como artista, por lo cual luego fui a Colorado a pintar sus diferentes paisajes, su naturaleza, visitando montañas y admirando la belleza de ese lugar”.

En dicha ciudad, a la vez de continuar desarrollando su arte, seguía capacitándose: “Al mismo tiempo pintaba lo que aprendía y vendía, siempre con mi portfolio en mano llevando mis obras sin miedo y más afianzada en mi propio estilo artístico”, sostuvo. Pero la creatividad de la joven pintora llegaría a su verdadera plenitud al llegar a Hawaii, específicamente a la ciudad de Maui que, según indica, “me cautivó con su cultura, sus bailes, sus paisajes, el aire bohemio que se respira, el Aloha Spirit -armonía entre el hombre y la naturaleza-, preservar lo natural y mantener su cultura”.

Agregó que se vio cautivada por la forma de vivir de la gente “sin estrés ni apuros y en sintonía con Dios. Me encantó la idea de encaminar mi arte con este estilo, marcando cada obra con un espíritu de armonía entre el paisaje externo de la naturaleza y el propio paisaje interno espiritual”. Esa fusión es lo que plasma la joven en sus pinturas: cada obra intenta que el espectador admire la belleza de la naturaleza, que se transporte a ella y le inspire los más bellos sentimientos al interior de su persona.

Lamentó que en Paraguay los artistas aún no puedan tomarse la libertad de encontrar esa armonía, por la sociedad conservadora que aún mantiene costumbres de antaño. “En Paraguay, en el campo artístico, hacen falta mentes más abiertas respecto al arte de la pintura. Hay muchas restricciones a la creatividad por parte de los propios profesores. A los artistas se les pone muchas reglas”, subrayó.

Finalmente, exhortó a los jóvenes artistas a animarse a mostrar sus obras sin ningún recelo ni miedo, a no tomar el arte sólo como un hobby, pese a la poca rentabilidad que aún existe en nuestro medio.

Patricia Da Costa Sosa nació en Asunción el 21 de junio de 1985. Es licenciada en Nutrición por la Unida y reside en Hawaii. Actualmente, se encuentra de vacaciones en nuestro país.

Fotos: Gentileza, Paty Da Costa