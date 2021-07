Preocupante avance de la diabetes

Todos los años, el 7 de abril se recuerda el Día Mundial de la Salud. Este año, la consigna del mayor ente sanitario del mundo, la Organización Mundial de la Salud (creada esa misma fecha en 1948), es intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia de la diabetes, que según estudios del mismo ente, ascenderá al séptimo lugar de mortalidad para el 2030. El lema elegido para este año es “Vence la diabetes”.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce la cantidad adecuada de insulina o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. La insulina es la hormona encargada de regular el azúcar en la sangre, aportando energía para vivir. Al no llegar a las células, se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales.

La mortalidad de la diabetes radica en las complicaciones, ya que con el tiempo puede suponer un peligro para los principales órganos del cuerpo. Suele provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares (ACV), problemas renales, ceguera, impotencia, e infecciones que pueden necesitar amputación de miembros.

-Una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles. Se puede retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2 con medidas simples relacionadas al estilo de vida. El mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana reducen el riesgo de padecerla.

-La diabetes se puede controlar para prevenir las complicaciones. Los componentes fundamentales son el mayor acceso al diagnóstico oportuno, la educación sobre el control personal de la enfermedad y un tratamiento en forma.

-El tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible consiste en reducir en una tercera parte la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030. Prevenir y tratar la diabetes es un esfuerzo importante para alcanzar esta meta que involucra a los gobiernos, empleadores, docentes, el sector privado y la sociedad civil.

En lo referente a Paraguay, según datos proveídos por el Ministerio de Salud, la cifra de diabetes aumentó un 3,2% en los últimos años, debido al incremento de los factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad y la alimentación inadecuada. Traducido, uno de cada diez paraguayos sufre de diabetes y casi dos de cada diez se encuentran en la franja prediabética o con alto riesgo de padecerla.

La Dirección de Medicina Preventiva y Programas de Salud del IPS se suma a esta campaña de prevención y concienciación de la diabetes a fin de evitar la aparición de nuevos casos, controlar a los ya conocidos diabéticos para disminuir las complicaciones, que incluyen ceguera, pie diabético, enfermedad renal, enfermedad cardio y cerebrovascular.

“Ganale a la diabetes” es el lema de lucha contra esta temible enfermedad. Se convoca a toda la ciudadanía a participar de las actividades en el Parque de la Salud, el jueves 7 de abril de 8:00 a 11:00, habrá controles gratuitos de glucemia, desayuno saludable, charla sobre plan de alimentación y actividad física, junto a números artísticos.

Charlas gratuitas. Debido a la necesidad de que la lucha sea continua, los viernes en Fipsa (en Sacramento y Capitán Tuñón), de 7:00 a 11:00, se realizan charlas educativas y actividad física guiadas por un grupo de profesionales de la salud.