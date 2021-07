“Hechicera” paraguaya de exportación

Con el objetivo de revalorizar la cultura paraguaya en su totalidad, realzar la figura de la mujer paraguaya y sobre todo las raíces indígenas de nuestro país, la cantautora compatriota Giuli Mendizza compuso un tema que, además de vigoroso, resulta revolucionario, pues también reivindica el poder el pueblo paraguayo ante arbitrariedades como la corrupción.

“Habla mucho de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, pero es un tema moderno y bailable. India Guaraní representa muchísimo, habla de la mujer fuerte, de nosotros como latinoamericanos, es una canción que tiene un sentido muy profundo para mí”, sostuvo la artista en diálogo con ABC Color.

Así como expresa el título, se refiere a nuestra cultura desde sus raíces, los guaraníes; sin embargo, en su segunda parte lanza un mensaje revolucionario, hablando de la movilización de la juventud paraguaya ante hechos corruptos de nuestro país, como una suerte de presagio con respecto al contexto político actual.

No te confundas de dónde vengo, soy de una tierra de cuero y fuego, donde la carne arde en las brasas y las mujeres somos pura raza.

Aquí cualquiera es bienvenido, hay tabaco caña y cocido, hay aroma de palo santo, miles de hierbas que hacen milagros. Aquí el calor es como el fuego y nuestra piel está hecha de acero. No te confundas de dónde vengo, soy guaraní de carne y hueso.

Estribillo

Soy de América del Sur, una india guaraní, con las manos al cielo voy a cantar. Si no conoces mi nación, yo tengo el corazón, soy el centro de Latinoamérica. Somos hechiceras, al son de mis pechos te vas a enamorar. Tengo sangre de un león, una flecha y el arco. Soy el corazón de Latinoamérica.

Los jóvenes tenemos el mando, buscamos justicia, queremos el cambio. No a opresores, no a los engaños, no a corruptos que callen nuestro canto. Aquí los niños nacen guerreros, las mujeres no tenemos miedo. Aquí tenemos pura nobleza; nuestra palabra es siempre sincera.

Aquí puedes venir cuando quieras; las puertas están siempre abiertas. Pero cuidado no hagas peleas, podemos hacer más de tres guerras.

Mendizza explicó que esta canción fue acuñada en uno de los 63 países que recorrió durante cinco años, trabajando como cantante, y según explica, mientras componía la letra significó la manifestación del amor por el Paraguay que se encontraba latente, lo que la impulsó a volver y seguir con su carrera aquí.

Prosigue diciendo que, apenas fue lanzado el tema, ya fue postulado y representará a Paraguay en el Festival de la Canción de Punta del Este, Uruguay.

Otra canción de Mendizza llamada “Mi historia”, de estilo guarania pop, que habla sobre una madre soltera, que, según comenta, la compuso pensando en su madre, obtuvo dos primeros lugares en Estados Unidos, uno en el Festival de la Canción de Las Vegas, donde compitieron cientos de otras canciones de todo el mundo y el segundo, un disco de platino en un festival similar pero de California.

“Compuse hace cuatro años la guarania “Mi historia”, es una canción que compuse para mi madre. Y trata de una pérdida de una niña que se queda sin un padre, y con su madre soltera. Esta canción significa mucho porque toca a mucha gente, por eso creo que le conmovió al jurado. Fue mejor canción original del Festival y mejor canción folclórica”, comenta.

Giuli –anteriormente conocida como Neli– también es actriz y ya había tenido experiencias internacionales en la industria de la música. En 2004, se instaló en Buenos Aires, donde fue elegida entre 10.000 talentos de toda América Latina para participar en el programa conducido por Marcelo Tinelli, Showmatch, en el certamen de cantantes Melódico Kids y Cantamérica, quedando entre las cinco mejores voces del programa.

En su momento, también representó a Paraguay en el programa Latín American Idol, entre otros concursos a nivel nacional, formando parte del grupo pop local Eley, formado en el año 2000.

En 2011 decidió dedicarse al arte, llevando su música a distintas ciudades de China, Dubái y Brasil como artista exclusiva de distintas cadenas hoteleras. Consiguió varios contratos y recorrió en total 63 países hasta que volvió a Paraguay.

Se define como una autodidacta por excelencia, aunque se formó en la Escuela de Música de Buenos Aires (EMBA). En nuestro país estuvo en el elenco de la profesora Bettina Taborda. Además de ser compositora, ejecuta el piano. Asegura que el canto popular es lo que siempre la apasionó, y lamentó que no sea muy valorado en Paraguay. Su estilo es utilizar los géneros musicales nacionales y fusionarlos con otros, de acuerdo a lo aprendido en los lugares que recorrió, específicamente en Inglaterra, con coaches de ese país.

