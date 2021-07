La paranoia del amor 2.0

Toda la paranoia de sentirse vigilado las 24 horas con las nuevas tecnologías y cómo esto afecta a las relaciones de pareja actuales es un aspecto fundamental del nuevo trabajo investigativo inspirado en el sentimiento más sublime del ser humano: el amor.

Michael Beras, de esta manera, lanza la secuela de “El lado mbore del amor”, que esta vez intenta profundizar aún más las diferentes facetas de las relaciones y el impacto que han sufrido con la voracidad de la Internet. “WhatsApp, GPS, el escrache, redes sociales, los videos, etc”.

Con “El lado mbore del amor 2”, el escritor brasileño -residente en nuestro país hace más de 20 años- busca “analizar todos los detalles que componen las diferentes relaciones de pareja y su conexión con la sociedad. Entonces había una cantidad enorme de temas que no había tocado en el primero. Ahora traté de enfocarme mucho en lo social”, señala.

El libro está compuesto por 400 textos, 30 historias cortas y un adicional de 50 "encuestas interactivas". Así, el autor se aventura a tocar temas sensibles como violencia de género, el deterioro de los valores familiares, los abusos constantes dentro del ambiente familiar, el papel de la mujer paraguaya en la actualidad, el aborto, el matrimonio gay, la violencia obstétrica, el feminismo, el machismo, la prostitución, la alienación parental, las madres solteras y los hijos criados por abuelos, entre otros temas.

La exploración toma forma a través de vivencias, noticias y encuestas hechas a habitantes paraguayos de todo el territorio nacional. También el sexo -siempre considerado un tema tabú- es abordado con más profundidad. “Pero mi observación es la mayor inspiración. Cuando salgo a un lugar me divierte mirar alrededor, analizar y trato de canalizar hacia mis escritos. Por eso, termina siendo una fuente inagotable en la que puedo hacer varias continuaciones, porque no me interesa sostener teorías sino todos los elementos y todas las opiniones me importan”, añade en entrevista con ABC Color.

El objetivo de Beras es presentar los más variados casos ofreciendo varios caminos, pero que cada uno debe elegir. Aclara, sin embargo, que su intención no es imponer puntos de vista, sino posibles soluciones ante determinadas situaciones en las que, por el sentimiento, se tiende a no pensar de manera coherente y la razón está lejos de ser el camino. “No me interesa decir 'eso tenés que hacer y punto', o 'esta es la verdad te guste o no'. De ninguna manera podemos definir algo como exacto. Cuando se trata de relaciones, todos tienen su propia sabiduría y eso me interesa: extraer esta esencia de cada situación y expresarla en mis textos”, explica.

En otro momento, aclara que “siempre tuve conciencia de que tenía límites hasta donde yo podía llegar y respetar el trabajo de ellos (los psicólogos)”, y respetando este punto, recibió mucho apoyo de los profesionales, que según devela le cupo enterarse, algunos de ellos utilizan el primer libro como una especie de guía. “Muchos psicólogos también compraron mi libro y lo usan como apoyo o referencia para identificar una cierta situación y desmenuzar a gusto, analizando desde el punto profesional. Por eso también 'El lado mbore...' fue usado para varios trabajos por alumnos de Psicología". Es más, devela que el prólogo de esta segunda parte fue redactado por una profesional del área: la licenciada Norma Espínola.

Durante sus pesquisas, Beras cuenta que pudo percatarse de que “había un mito que asustaba a cualquier escritor de que el paraguayo no lee y comprobé que es una gran mentira. Lo que debemos hacer los escritores es acercarnos a los lectores tanto con el lenguaje sin muchas formalidades y también adaptarnos”.

Descubrió que los lectores paraguayos actuales -por el poco tiempo que tienen entre sus actividades cotidianas- quieren una lectura dinámica y corta, pero con un contenido bien elaborado. “Al consultarlo con la gente elaboré textos cortos y de mediana duración para no aburrirlos. El resultado fue fantástico y mi público es muy variado: me compran desde personas que me confesaron nunca haber leído un libro; otros que leen muy poco y hasta personas acostumbradas a lecturas pesadas como médicos, abogados, entre otros. Al final es un tema que viven todos”, describe.

Beras aclaró que el título de su obra es un sarcasmo “porque el amor no es mbore, el amor es puro, pero se refiere a cómo el ser humano usa la palabra "amor" para dañar. Por eso, puse como subtítulo 'El lado cruel del amor'”. Prosigue diciendo que como la expresión “mbore” no existe en el diccionario guaraní, decidió asignar una definición adaptada al contexto.

El autor opta por utilizar “paraguayismos” (términos paraguayos) en algunas partes del libro sin traducirlos adrede “porque pienso que se pierde la esencia”, aclara.

Como con su primer libro (que vendió más de 2.000 ejemplares), Beras es el que se encarga de repartir los libros. “Para vender hice un sistema de delivery donde yo mismo entregaba mi libro, eso funcionó bastante porque mucha gente me decía que nunca había conocido un escritor en su vida”, cuenta.

Dice además que participó de “ferias y charlas en universidades. Esta humanización del escritor fue fundamental, aparte de rescatar esta paraguayidad enfocando en situaciones que ocurren en nuestro día a día”.

La segunda parte ya se encuentra disponible y los interesados pueden pedir su ejemplar a través de la fan page en Facebook El lado mbore del amor o comunicándose al teléfono (0986) 850 – 210.