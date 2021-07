Bloquean la inclusión

Los elevadores o rampas de acceso para personas con discapacidad son las puertas dispuestas generalmente en el medio de los autobuses inclusivos, adquiridos por empresas de transporte público por exigencia del Gobierno, como una medida para sacar de circulación las unidades chatarra.

Sin embargo, desde hace un tiempo, según denuncias de ciudadanos en redes sociales o directamente a ABC Color, estas puertas han sido bloqueadas de forma improvisada por disposición de los dueños de dos empresas específicamente: Línea 56 (La Sanlorenzana) y Línea 15 (Automotores Guaraní), según lo confirmó el propio viceministro del Transporte, Agustín Encina, en base a denuncias que también recibieron y por lo que instruyeron sumarios.

Periodistas de este medio consultaron a conductores de estas empresas el motivo por el que estas puertas son bloqueadas (generalmente con cadenas o con caños de hierro), pero la respuesta en la mayoría de los casos fue dada de forma vaga, escueta, con desinterés, o simplemente, no fue dada. "Yo no puedo hablar de eso, señorita"; "No sé un poco"; "Yo sólo manejo", fueron algunas.

Si bien las denuncias sobre esta práctica venían desde hace meses, el hecho cobró notoriedad tras la difusión de un video en el que se muestra a un hombre en silla de ruedas tratando de abordar buses de este tipo, lográndolo recién tras ocho horas (sí, ¡ocho horas!) de varias evasivas o incluso de ser ignorado directamente.

Como consecuencia de esto, el viceministerio del Transporte, dispuso una serie de sumarios y notificaciones para las cinco empresas que aparecen en el material difundido, que incluyen además de las dos empresas ya mencionadas anteriormente a Magno (Línea 12), San Isidro (Línea 8) y Vanguardia (Línea 30). "Solicitamos al autor el video completo (sin edición) para observar detalladamente cada una de los infracciones como ser número de bus, de chapa, etc., y también la comisión de infracciones de otras empresas porque el mismo comentó públicamente que al parecer otras también le habrían pasado de largo", detalló a ABC Color el viceministro. Agregó que estas empresas tienen nueve días hábiles para contestar a las notificaciones hechas el pasado viernes 15 de julio, esto es, hasta el próximo miércoles 27 de julio.

Estas empresas se exponen a multas dispuestas en jornales mínimos que podrían alcanzar, por caso, desde G. 4.000.000.

Encina explicó que el Viceministerio realiza controles aleatorios en las calles para determinar este tipo de faltas y otras dispuestas en el Reglamento de Infracciones y sanciones. "Tenemos un grupo de fiscalizadores que están en las diferentes troncales normalmente observando la comisión o no de una serie de infracciones". Las más comunes según dijo son: el irrespeto a las paradas obligatorias, prestar el servicio en malas condiciones, no contar con el seguro, no contar con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) al día, no estar habilitado por el Viceministerio, que el aire acondicionado no funcione, entre otras.

Encina se refirió además a los controles en paradas obligatorias que hasta el momento se realizan a lo largo de las avenidas: Primer presidente, Transchaco, Artigas, Madame Lynch, Defensores del Chaco. "Estamos culminando señalización de Mariscal López donde próximamente comenzará el primer plan de adecuación y seguirán las multas", informó.

Explicó que cuando las multas son aplicadas, generalmente los dueños de empresas acostumbran a pagarlas casi de forma instantánea, ya que "normalmente retenemos los vehículos y los llevamos al corralón. A partir de allí pasan a pagar las multas correspondientes porque necesitan hacer trabajar sus buses de vuelta".

Al ser consultado sobre el proceso de renovación de flotas, dijo que "es constante ya que las empresas que no han cumplido hasta el 31 de diciembre (2015) han sido canceladas. El resto sigue renovando". Recordó que un decreto del Poder Ejecutivo establece claramente que deben renovar ya de manera permanente todos los años a razón del 10% de su flota. "Eso hace que de manera constante recibamos documentos por compras de vehículos y se vayan sumando día a día cada vez más buses 0km, ya pagados solo con recursos propios de las empresas", indicó.

Además de las denuncias a nuestro medio, enviando los detalles a ciudadano@abc.com.py o al WhatsApp (0971) 10 10 00, los usuarios tienen la posibilidad de utilizar las redes sociales y notificar directamente sobre irregularidades al Viceministerio del Transporte, utilizando en Twitter el @busesmopc