Redes sociales, potenciales adictivos

La facilidad con que las personas acceden a internet permite que cada día nuevos usuarios se sumen a una red social para estar “a la altura de los cambios” y compartir información con sus nuevos contactos.

Sin embargo existen casos en que algunos dedica horas de su vida aguardando la siguiente actualización, lo que puede generar ya un problema e incluso la adicción, según especialistas.

Para Mario Velázquez, manager de la carrera de Marketing en el Instituto de Diseño y Tecnología (IDT), tu perfil en una red social te permite obtener la popularidad que quizás en tu entorno físico no lo hubieras tenido.

“Es poco probable que una persona haga tantos amigos en la vida real como haciéndolo a través de Facebook”, destaca Velázquez.

A su criterio, todo ello puede llevar a uno a sentirse más cómoda “en una plataforma virtual que en la vida social real”, con lo que se da pie a alejarse del contacto personal con los demás y aferrarse a su vida en Facebook o Twitter.

Esto podría sonar imposible para muchos, pero no es así. La Universidad de Chicago, Estados Unidos, demostró el año pasado que las personas son más propensas a revisar sus cuentas de Facebook o Twitter que a fumar.

La tendencia se explicaría por el fácil acceso a las redes sociales y porque la materialización del deseo no acarrearía tantos conflictos como otros ímpetus.

Desde la Asociación Paraguaya de Psicología (APP) rescatan el valor de las redes sociales como una herramienta para informarse y extender las formas de compartir con los demás.

Pero, recomiendan que este nuevo medio de comunicación sea accesible recién a los mayores de edad, atendiendo que en los adolescentes puede generar adicción, advierte la licenciada Franca Lacarruba, de la APP.

“Hay casos de adolescentes más tímidos que les cuesta relacionarse directamente o entablar una conversación una relación, entonces sí les da más seguridad la vida virtual”, indica la profesional.

Señala además que el mayor temor para los psicólogos es la burla mediante las redes sociales (ciberbulliyng) que provoca grandes daños sicológicos a los niños y adolescentes principalmente.

Mario Velázquez aconseja primeramente tener bien en claro que en las redes sociales uno cuenta con contactos, no así con amigos específicamente.

“El concepto de amistad es muy complejo. Nosotros tenemos contactos en Facebook, contactos en Twitter, pero si necesitáramos de esas personas posiblemente no contemos con ellas porque son contactos, no se encuentran allí realmente. El concepto de amistad quizás no se desenvuelva en el entorno digital”, considera.

Pese a todo ello, no deja de destacar la importancia de las redes sociales para la comunicación humana, al igual que la sicóloga Lacarruba, quien insta a los adolescentes principalmente el uso responsable de esta herramienta de comunicación y a no aferrarse a ella.

Tomando como ejemplo el Facebook, Paraguay cuenta con 1.341.960 usuarios de los cuales el 49% son mujeres y 51% son hombres. Actualmente se encuentra en la posición 76 en el ránking mundial de esta red social.

Otros estudios revelan que en Paraguay 5,914,711 personas cuanta con teléfonos celulares, lo que rerepsenta el el 92% de la población. Se calcula que más de 500 mil personas en el país acceden a las redes sociales desde sus celulares.