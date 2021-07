Un proyecto que “vale la vida”

Más de 10.000 personas hicieron posible con su voto que la fundación Dequení resultara ganadora -en el marco de la Expo 2014- de G. 100.000.000 para financiar un proyecto social de entre cuatro iniciativas preseleccionadas que también se llevaron premios similares. “Fondos concursables para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Paraguay” fue denominado el concurso llevado adelante por la multinacional Petrobras como parte de sus acciones de responsabilidad social en nuestro país.

De esa manera, estos fondos que fueron entregados de forma simbólica en la clausura de la expoferia de Mariano Roque Alonso estaban sujetos a un convenio que fue firmado el pasado jueves y permitirá que el proyecto se haga realidad, beneficiando a 300 niños, niñas y adolescentes de Caaguazú, Caacupé, Arroyos y Esteros, J.A. Saldívar, Ypané, Villeta, Luque y Fernando de la Mora, según explicó Ricardo Careaga, coordinador del proyecto “Protagonistas hoy... Líderes mañana. Fortalecimiento de comités de niños y niñas”, de la Fundación Dequení.

En dialogo con ABC Color, explicó que este proyecto se llevará adelante en base a dos ejes fundamentales: la capacitación a 24 comités de niños y un foro que nuclea a estos comités. Según Dequení, los comités de niños y niñas son espacios de aprendizaje y convivencia. Es el lugar apropiado donde ejercer y practicar sus derechos. Desde estos espacios, los niños y niñas viven procesos educativos donde aprenden, analizan y se apropian de hábitos y conocimientos de organización y liderazgo. Los trabajos de apoyo consisten generalmente en talleres y capacitaciones educativas dirigidos a los beneficiados.



Careaga detalló que durante la última semana de agosto se hará la presentación oficial de los comités infantiles y que el último fin de semana de setiembre se llevará a cabo “el gran foro”, que es la mayor actividad prevista en el marco de este proyecto. Así, el periodo de implementación se extendería hasta el 31 de enero de 2015.

"Nosotros ya veníamos trabajando con los comités de niños en las escuelas de las comunidades mencionadas, pero incipientemente, con muchas necesidades. Había muchas ganas de hacer las cosas y luego surgió la posibilidad de participar de este concurso que encuadraba dentro de lo que nos propusimos", expresó Ricardo Careaga.

R.C.: Realmente fue algo impresionante, porque no solamente el dinero contaba, era el favoritismo de la gente. De repente vos estás en estas cosas y no sabés realmente cuál es el impacto que tenés. Trabajás con los niños, estás ahí, pero no sabés qué es lo que piensa a la gente, no tenés esos “indicadores de popularidad”. Esto realmente fue increíble porque se ganó, y se ganó fuerte y lejos. Hubo una opción grande por el proyecto Dequení. Para nosotros es un gran compromiso para seguir adelante y que esto no solamente vale la pena, sino que vale la vida.

En términos generales, actualmente la fundación beneficia directamente a más de 6.000 niños, niñas y adolescentes en todas las comunidades mencionadas, a más del distrito de Ciudad del Este.