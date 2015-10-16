Mbo'ehára ome'ë respaldo Consejo de Economía UNA

Facultad de Ciencias Económicas de la UNA omoañete viernes porandu, Polideportivo ko'ápe, oikundaháva Docentes Escalafonados casa central ha filiales, oikuaa postura ko'ã mba'e ohasáva ha orenunsia mburuvichakuéra.
Upéicha oiméma habilitada mesa receptora vóto ojoajúva umi mbo'ehára Maxdonia Fernández ha director Filial San Pedro, Carlos Antonelli, omonéîva habilitado 315 docente escalafonado, umíva opresenta 199 elector.
Jehupytyvoirã referéndum omoirüva estamento docente casa central ha filiales oipytyvõva ombotovéva miembro ojapóva representación Consejo Directivo Facultad de Ciencias Económicas.
Péicha jornada cívica omohu'ã 159 vóto docente oipytyvõva Consejo Directivo, 37 vóto docente noipytyvõva gestión ha 3 vóto anulado, ombojoajúva informe Facultad-gui osëva.
Decano Facultad de Ciencias Económicas, Hugo Checo Báez, omombe'u ojehecha acto libre ha democrático ko'ápe umi mbo'ehára pudieron votar de acuerdo orekóva conciencia sin ningún tipo de coacción: “Péicha referéndum omoirüva 40 mbo'ehára ombotovéva gestión Consejo Directivo ha 159 mbo'ehára ojapóva. Aguerovia confirmación innegable tembiapo oúva Consejo Directivo de la Facultad orekóva oipytyvõva estamento oïva oha'ãrõ umi temimbo'e oikundaháva orekóva pytyvõ”, omohu'ã myakãhárakuéra mbo'ehaoguasúgua.
Upéicha decano oha'ãrõ actividades académica ojeregularisa ha upéva rehe he'i resolución osëva Consejo Directivo. Ko proceso de votación oñepyrü 09:00 aravo guive ko viernes ha oipyso 15:00 aravo peve, ko'ápe oiko cierre de mesa ha vóto oipapa hikuái.