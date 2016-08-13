ABC Remiandu

Ministro interino oikuaa porãiterei celda vip, he'i Vera

El extitular de la Dirección de Institutos Penales y exdirector de la cárcel de Tacumbú, Artemio Vera,

13 de agosto de 2016 - 03:08
Extitular Dirección de Institutos Penales ha exdirecto cárcel  Takumbúpe, Artemio Vera, omonéî kuehe oïva encargado de despacho  Justicia-pe, Ever Martínez, ha upéicha opávave funcionario penitenciario oikuaa mba'éichapa celda vip. Omasegura, upéicha, ha'e ndoikuaái mba'épe oime ko'ã mba'e de lujo ha mbo'ýpa opaga hikuái hese ha peteï teïre.

