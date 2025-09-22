¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Los fans de los videojuegos de terror reciben esta semana un regalo en la forma del muy anticipado nuevo Silent Hill, mientras que EA Sports FC (antes FIFA) regresa con una nueva entrega anual de fútbol. Además, esta semana incluye nuevos juegos de los creadores de títulos como Getting Over It, Deadly Premonition y No More Heroes.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Baby Steps (martes 23)

Desarrolladores: Bennett Foddy, Gabe Cuzzillo y Maxi Boch

Distribuidores: Devolver Digital

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Un nuevo juego basado en físicas y control preciso de los creadores de Getting Over It, en el que el jugador toma control de Nate, un joven desempleado que emprende un viaje hacia lo desconocido, por peligrosos y empinados caminos y montañas, que el jugador debe recorrer controlando cada una de las piernas de Nate por separado.

Blippo+ (martes 23)

Desarrolladores: Noble Robot

Distribuidores: Panic

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Un juego narrativo de aventuras que simula ser un servicio ficticio de televisión por cable que el jugador debe explorar, mirando comedias, noticieros, infomerciales y otros programas que revelan una historia.

Silent Hill f (jueevs 25)

Desarrolladores: NeoBards Entertainment

Distribuidores: Konami

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El muy esperado nuevo juego original de la saga de títulos de terror Silent Hill trascurre en Japón en la década de 1960 – a diferencia de todos los juegos anteriores, que trascurrían en los Estados Unidos – y sigue a una adolescente que debe sobrevivir cuando su pueblo se ve devorado por una niebla siniestra y grotescos monstruos comienzan a rondar sus calles.

Sonic Racing CrossWorlds (jueves 25)

Desarrolladores: Sonic Team

Distribuidores: Sega

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un nuevo juego de carreras kart que incluye una mecánica de teletransportación que permite a los jugadores saltar de una pista a otra en medio de una carrera. El juego incluye a personajes de los juegos de Sonic y personas “invitados” de Bob Esponja, Minecraft, Pac-Man o Like a Dragon.

Hades II sale de “early access” (jueves 25)

Desarrolladores: Supergiant Games

Plataformas: Windows, Mac, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Luego de su periodo de “easly access” llega el muy esperado lanzamiento completo de la secuela del aclamado y galardonado “roguelike” de acción Hades, en el que el jugador toma control de una princesa del Inframundo para derrotar al titán Cronos con ayuda de los dioses del Olimpo.

Ayasa: Shadow of Silence (jueves 25)

Desarrolladores: Aya Games

Plataforma: Windows

Un juego de terror de plataformas en el que el jugador recorre un mundo a punto de colapsar y debe resolver acertijos basados en luz y oscuridad para sobrevivir.

EA Sports FC 26 (viernes 26)

Desarrolladores: EA Vancouver

Distribuidores: Electronic Arts

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

La nueva entrega de la serie anual de simuladores de fútbol de EA Sports incluye mejoras en la inteligencia artificial de los jugadores, un sistema refinado de manejo de la pelota y animaciones más realistas, además de las licencias oficiales de torneos como la UEFA Champions League, la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, la Premier League, fútbol femenino y muchas otras.

Hotel Barcelona (viernes 26)

Desarrolladores: White Owls

Distribuidores: Cult Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un surreal juego de acción dirigido por Swery65 (creador de Deadly Premonition) y basado en una idea de Suda51 (No More Heroes), en el que una alguacil poseída por el espíritu de un criminal se adentra en un hotel para aniquilar a un grupo de asesinos seriales que se hospedan en él.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (viernes 26)

Desarrolladores: Gust

Distribuidores: Koei Tecmo

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un nuevo juego en la venerada saga de juegos de rol Atelier, en el que el jugador explora un mundo de fantasía y combate con criaturas mágicas en un mundo cuyos mapas cambian con cada visita y con un sistema por turnos que obliga a usar la estrategia para prevalecer.