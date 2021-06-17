En el barrio (2D)

Título original: In the Heights
Dirección: Jon M. Chu
Guión: Quiara Alegría Hudes (basada en una obra teatral de Lin-Manuel Miranda)
Elenco: Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Díaz IV, Stephanie Beatriz, Jimmy Smits, Lin-Manuel Miranda
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 143 minutos
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<mark class="hl_orange"><b>ASUNCIÓN</b></mark>
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:40; 20:50 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco, Tel. 613-390), 14:20; 17:00; 19:40 (subtitulada).
*Cines Itaú del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González. Tel. 611-763), 21:30 (subtitulada).
<mark class="hl_orange"><b>SAN LORENZO</b></mark>
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 20:10 (subtitulada).
<mark class="hl_orange"><b>CIUDAD DEL ESTE</b></mark>
*Cinemas Plaza (Jesuitas Plaza), 14:30 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:00 (en español).