Estrenos de la semana en streaming

La plataforma Prime Video de Amazon estrena este viernes su nueva serie original Solos, una antología de historias que buscan explorar el significado de la vida y las conexiones entre experiencias de personas completamente aisladas entre sí.

Los siete episodios cuentan cada uno una historia separada, con el protagonismo de figuras de la talla de Anne Hathaway (Las brujas), Morgan Freeman (Presidente bajo fuego), Anthony Mackie (Falcon y el Soldado del Invierno), Helen Mirren (El buen mentiroso), Uzo Aduba (Orange is the New Black), Constance Wu (Estafadoras de Wall Street) y Dan Stevens (Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga).

Prime Video estrena también el viernes la séptima y última temporada de su popular serie policial Bosch, sobre el detective de Los Ángeles Harry Bosch, protagonista de una serie de novelas de Michael Connelly.

La temporada final, protagonizada de nuevo por Titus Welliver, consistirá en diez episodios.

Netflix, por su parte, estrena el viernes su nueva serie Sexo/Vida, un drama de intriga romántica y sexual sobre una mujer casada que debe lidiar con el regreso a su vida de un hombre con quien mantuvo una turbulenta relación en su juventud.

Sarah Shahi (Reverie) y Mike Vogel (The Brave) protagonizan.

Ese mismo día se estrenan la serie de antología india Las historias de Satyajit Ray y la segunda temporada de la serie de suspenso sobrenatural The A List.

El jueves debuta Godzilla: Punto singular, una nueva serie animada japonesa sobre el icónico monstruo atómico, que de nuevo debe enfrentar a una nueva amenaza capaz de acabar con el planeta.

Ese día también se estrena la serie sudafricana ¡Baila!, un drama que sigue a una talentosa bailarina callejera de la ciudad de Umlazi mientras intenta cumplir sus sueños.

Otros estrenos de la semana en Netflix son la segunda temporada de la serie surcoreana El director desnudo, el jueves; nuevos episodios del “reality show” Jugando con fuego, el miércoles; y la miniserie documental Esto es pop, el martes.

Disney+ estrenará el viernes el primer episodio de su nueva serie original La misteriosa sociedad Benedict, una adaptación de la novela homónima de Trenton Lee Stewart.

La historia sigue a cuatro niños huérfanos con poderes especiales que son admitidos en una escuela de internado por un excéntrico benefactor que quiere que lo ayuden a detener un complot internacional.

Y la plataforma Apple TV+ estrena la segunda temporada de su serie animada de comedia Central Park, del creador de la aclamada serie Bob’s Burgers, que cuenta la historia de una excéntrica familia que vive en el icónico Central Park de Nueva York.

LARGOMETRAJES

Netflix estrena este miércoles la película de su popular serie mexicana La casa de las flores, una continuación de la tercera temporada de la serie en la que los miembros de la familia De la Mora deben irrumpir en su antigua casa familiar y recuperar un tesoro escondido.

Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Juan Pablo Medina, entre otros, repiten sus roles de la serie en la película, que es dirigida por el creador de la serie, Manolo Caro.

También el miércoles debuta el filme romántico Amor de cuento, sobre una comediante que ha priorizado su carrera sobre cualquier relación hasta que conoce a un hombre que parece perfecto... demasiado perfecto para ser real.

Iliza Shlesinger (Spenser confidencial) protagoniza bajo la dirección de Kimmy Gatewood.

Además la plataforma estrena esta semana los largometrajes documentales Hermanas en la pista, el jueves; El caso Wanninkhof-Carabantes, el miércoles; y Olivier Rousteing: El huérfano prodigio.

Y Apple TV+ estrena el filme documental Fathom, sobre dos investigadores de la vida marina que estudian los medios de comunicación de las ballenas jorobadas en Alaska y Escocia.