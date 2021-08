James Gunn: “Sentí la responsabilidad de tomar riesgos”

“Saber que me habían dado tanta libertad en un proyecto con un presupuesto tan grande se sintió una gran responsabilidad para entregarle a la gente algo bueno”, señaló el director y guionista James Gunn, al hablar de lo que fue la creación de “El Escuadrón Suicida”, durante la conferencia de prensa virtual. Para el cineasta estadounidense, que anteriormente estuvo al frente de “Guardianes de la Galaxia”, resultó increíble que el proyecto casi no sufrió modificaciones desde la primera vez que lo presentó al estudio Warner Bros.

No obstante, señaló que con tanta libertad también sintió la responsabilidad de tomar riesgos. “Si no seguimos tomando riesgos, cambiamos y probamos cosas nuevas, la gente ya no va a querer seguir viniendo a los cines. Si es siempre la misma y aburrida estructura, el público se va a aburrir”, añadió.

En “El Escuadrón Suicida”, Margot Robbie, Joel Kinnaman y Jai Courtney vuelven a interpretar a Harley Quinn, Rick Flag y al Capitán Boomerang, respectivamente. Viola Davis también retorna al rol de Amanda Waller, la funcionaria del gobierno estadounidense que supervisa y da órdenes al Escuadrón, esta vez para liberar a la isla sudamericana Corto Maltés, donde se llevan a cabo experimentos secretos.

Gunn sostuvo que seleccionó a los personajes de distintas maneras, pues “sabía el tipo de historia que necesitaba contar”. Así sumó a Polka Dot Man, “que era como un supervillano súper soso”; a Ratcatcher, porque le gustan las ratas; y a Bloodsport, porque quería trabajar con Idris Elba. “Me gustaba este personaje que era oscuro, con el que se podía construir una creación cinemática”, acotó.

Por su parte, Margot Robbie sostuvo que sentía mucha curiosidad por el ensamble que Gunn iba a crear y qué pasaría con Harley Quinn. Destacó además la divertida situación que se crea alrededor de su personaje y un potencial candidato amoroso.

En parte de la trama también se plantea una confrontación entre Peacemaker, interpretado por John Cena, y Bloodsport; ya que ambos comparten los mismos atributos.

“Los demás no necesitan competir mucho entre ellos pues tienen características muy definidas. Eso contribuye a muy buenos momentos cómicos”, añadió Cena.

Entre algunos detalles del rodaje, Gunn reveló que la enorme playa fue construida en el estudio Pinewood, en las afueras de Londres. También se grabaron escenas en Panamá y Puerto Rico.

En este sentido, el actor mexicano Joaquín Cosío y el argentino-español Juan Diego Botto, señalaron que varias escenas hicieron frente a la pantalla verde. “Tienes que imaginar todo, es una gran prueba para un actor”, remarcó Cosío.