Sorpresa en la lista de los actores mejor pagados del 2021

La revista Variety presentó una lista con los actores y actrices mejor pagados de este año destacando que la presencia de los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO max, etc, dio un giro a la industria, principalmente porque éstos servicios llegan a las estrellas pagando sumas mayores que las productoras tradicionales.

La lista trae muchas sorpresas. Por ejemplo, en el puesto número uno se posiciona Daniel Craig, actor reconocido por su papel en James Bond, y a que muchos dirían que fue el que lo hizo ganar más dinero pero no, encabeza la lista con USD. 100 millones por participar de la secuela de “Knives Out”, en pleno proceso de rodaje.

El que fue en su momento líder en la lista, Dwayne Johnson, se encuentra en el puesto dos con USD 50 millones de salario y no es por haberse sumando al mundo de DC como Black Adams, sino por formar parte de “Red One”, una aventura navideña trotamundos, la enorme inversión de Amazon Studios.

En tercer y cuarto lugar aparecen Will Smith y Denzel Washington, ambos con $40 millones de dólares de salario por haber participado en “King Richard”, un filme centrado en el padre de las hermanas tenistas Venus Serena Williams, y “The Little Things” (comparte pantalla con Rami Malek, Jared Leto, es sobre crimen y suspenso), respectivamente. En quinta y sexta posición aparecen Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg, ambos con USD 30 millones por haber trabajado en “Don’t Look Up” y “Spencer Confidential”.

Las actrices, si bien aparecen en los siguientes puestos, no son muchas como los actores. Solamente figuran tres y obtienen sus dividendos por las nuevas producciones de Netflix, “Don’t Look Up”, “Leave the World Behind” y “Lost City of D”, pero un gran paso para el género, ya que el año pasado, ninguna apareció en el top 10 de la lista.

Estos son los actores y actrices mejores pagados del 2021

Jennifer Lawrence - “Don’t Look Up” - USD 25 millones.

Julia Roberts - “Leave the World Behind” - USD 25 millones.

Sandra Bullock - “The Los City of D” - USD 20 millones.

Ryan Gosling - “The Grey Man” - USD 20 millones.

Chris Hems- “Bullet Train” - USD 20 millones.USD 20 millones.

Brad Pitt - “Bullet Train” - USD 20 millones

Michael B. Jordan - “Without Remorse” - USD 15 millones.

Tom Cruise - “Top Gun: Maverick” -USD 13 millones.

Keanu Reeves - “The Matrix 4” - USD 12 a $14 millones.

Chris Pine - “Dungeons and Dragons” - USD 11.5 millones.

Robert Pattinson - “The Batman” - USD 3 M millones.

Cómo fueron evolucionando los salarios

Existe un antecente que marcó el antes y después en el pago de salarios de los actores de Hollywood. En 1996, Jim Carrey logró cobrar USD 20 millones de dólares y así se convirtió en el pago “estandar” de los actores de Hollywood, esto gracias a su aparición en la película “The Cable Guy”, género de comedia negra.

En la actualidad, gracias a la entrada en el ring de las plataformas de streaming y los estudios tienen más competencia, los sueldos también sufrieron modificaciones positivas, crecido de forma descontrolada.