Los monstruos de Hotel Transilvania se saltan los cines y van directo al streaming, estrenando su nueva película en enero en la plataforma Prime Video de Amazon, que también trae lo nuevo de George Clooney en la silla del director, un documental sobre el astro argentino del fútbol Diego Simeone y muchas otras novedades.

Estos son los estrenos de enero en Amazon Prime Video:

Home Economics (sábado 1)

Nueva serie de comedia protagonizada por Topher Grace (That 70′s Show) que sigue a tres hermanos con diferentes realidades económicas que tienen que intentar vivir juntos.

The Tender Bar (viernes 7)

La nueva película dirigida por George Clooney es un drama basado en la vida del escritor J.R. Moehringer, haciendo un recuento de su juventud en Long Island, cuando estableció una entrañable relación con su tío, el dueño de un bar. Ben Affleck (El último duelo) y Tye Sheridan (Ready Player One) protagonizan junto a Lily Rabe (El vicepresidente) y Christopher Lloyd (Nadie).

Hotel Transilvania: Transformania (viernes 14)

En la cuarta película de la taquillera serie de comedias animadas Hotel Transilvania, Drácula, su hija Mavis y todos sus amigos monstruos son transformados en humanos comunes y corrientes por un invento defectuoso de la doctora Van Helsing que a su vez transforma a Johnny, el esposo de Mavis, en un monstruo. Adam Sandler, Andy Samberg y Selena Gomez vuelven a prestar sus voces. Es la primera película de Hotel Transilvania no derigged por Genndy Tartakovsky, y la primera en ser estrenada en exclusiva en “streaming”.

As We See It (viernes 21)

Esta serie del creador de Friday Night Lights sigue a tres amigos que viven juntos y están en el espectro autista, y deben hallar la forma de cumplir juntos sus sueños. Rick Glassman, Albert Rutecki y Sue Ann Pien protagonizan.

Simeone: Vivir partido a partido (miércoles 26)

Una nueva serie documental deportiva que se centra en la vida y carrera de la estrella del fútbol argentino Diego Simeone.

La leyenda de Vox Machina (viernes 28)

Una nueva serie animada para adultos basada en el popular podcast Critical Role, adaptando la primera campaña de Dungeons & Dragons de esa serie, siguiendo a los miembros del equipo Vox Machina mientras recorren el continente mágico de Tal’Dorei. Las estrellas del podcast original, los experimentados actores de doblaje Matthew Mercer, Ashley Johnson, Travis Willingham, Laura Bailey, Liam O’Brien, Taliesin Jaffe, Marisha Ray y Sam Riegel repiten sus roles en la serie.

Otras películas - no originales de Amazon – que llegarán a la plataforma este mes son el drama romántico After: Almas perdidas (el sábado 1), el galardonado drama Coda (el viernes 7) y el filme de fantasía medieval The Green Knight (el viernes 21).