A ciegas (2D)

Título original: See For Me

Dirección: Randall Okita

Guión: Adam Yorke y Tommy Gushue

Elenco: Skyler Davenport, Jessica Parker Kennedy, Pascal Langdale, George Tchortov, Joe Pingue, Kim Coates, Keaton Kaplan, Laura Vandervoort, Emily Piggford

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 92 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco, Tel. 613-390), 14:00; 16:00; 18:00; 20:00; 22:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González. Tel. 610-032), 12:50; 14:40 (en español); 21:30 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã, Tel. 443-015), 13:00; 16:40; 21:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 14:00; 19:00; 21:00 (en español); 22:00 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:40; 14:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemas Plaza (Jesuitas Plaza), 15:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 19:00 (en español).