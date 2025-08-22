¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 18 y el domingo 24 de agosto - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

El nuevo universo de películas de DC Comics llega a la televisión, regresa una aclamada serie de ciencia ficción, se estrena la nueva serie del creador de BoJack Horseman y debutan varias nuevas películas originales de todo el mundo.

Series

Peacemaker, temporada 2 (HBO Max)

Regresa la serie creada por James Gunn y protagonizada por John Cena como el antihéroe de DC Comics Peacemaker, quien se une a regañadientes a una organización secreta para eliminar amenazas metahumanas que se ciernen sobre la Tierra. La nueva temporada se incorpora al nuevo universo de películas basadas en cómics de DC que nació este año con Superman.

Invasión, temporada 3 (Apple TV+)

Nuevos episodios de esta serie de ciencia ficción en la que personas de todo el mundo intentan sobrevivir a una invasión extraterrestre. Con Shioli Kutsuna, Golshifteh Farahani y Shamier Anderson.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ríos del destino (Netflix)

Una nueva telenovela brasileña en el que una mujer intenta rastrear a una joven que ha caído en manos de una red de tráfico de personas. Protagonizada por Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rehén (Netflix)

Una serie británica de suspenso en el que la primera ministra británica y la primera dama de Francia deben trabajar juntas para resolver un secuestro de altísimo perfil. Con Suranne Jones y Julie Delpy.

Mujeres con hombreras (HBO Max)

Una serie animada mexicana que sigue a una adinerada mujer española que vive en Ecuador en la década de 1980 y debe navegar una complicada vida romántica, familiar y profesional.

Aema (Netflix)

Una nueva miniserie coreana que trascurre en la década de 1980 y sigue a dos actrices que desafían las normas de la industria para filmar una trasgresora película erótica. Protagonizan Lee Hanee y Hyo-rin Bang.

Long Story Short (Netflix)

La nueva serie animada del creador de la aclamada BoJack Horseman sigue la vida de tres hermanos, desde su niñez a su vida adulta, explorando sus disfunciones y desventuras.

Amanda Knox: Una historia retorcida (Disney+)

Una serie de suspenso basado en el caso real de Amanda Knox, una estudiante estadounidense quien fue encarcelada erróneamente en Italia bajo sospecha de asesinato en 2007. Con Grace Van Patten y Sharon Horgan.

Películas

El mapa que me lleva a tí (Amazon Prime Video)

Un drama romántico que sigue a una joven mujer estadounidense que vive un intenso romance durante un viaje por Europa. Protagonizan Madelyn Cline y KJ Apa bajo la dirección de Lasse Hallström.

Velocidad salvaje (Disney+)

Un thriller de acción sobre una joven mujer que solía ser conductora de escape para ladrones y se ve obligada a volver a su viejo trabajo para salvar la vida de su exnovio. Protagonizada por Samara Weaving, Steve Zahn y Andy García bajo la dirección de Shawn Simmons.

La banda de ladrones del oro (Netflix)

Un filme de acción tailandés en el que un grupo de bandidos intenta llevar a cabo un arriesgado asalto para robar oro de un tren. Con Phetthai Vongkhamlao, dirigida por Wisit Sasanatieng.

Caerás (Netflix)

Un drama alemán de suspenso sobre una mujer que cuestiona que su hermana se haya comprometido con un hombre que acaba de conocer, pero acaba cayendo en una situación llamativamente similar. Con Svenja Jung, dirigida por Sherry Hormann.

Un hombre abandonado (Netflix)

Un drama turco que sigue a un hombre que intenta reconstruir su vida y su relación con su familia luego de salir de prisión tras una condena por un delito que no cometió. Con Ramazan Demir, dirigida por Çagri Vila Lostuvali.

That Song (Netflix)

Un drama romántico filipino sobre la relación entre una cantante que renunció a sus sueños y el líder de una banda que busca la fama. Protagonizada por Sue Ramirez y Khalil Ramos, dirigida por Maria Ancheta.