Cine: las películas que llegarán a salas de Paraguay en septiembre

El noveno mes del año trae la nueva película de Leonardo DiCaprio y el celebrado cineasta Paul Thomas Anderson, la cuarta entrega de la saga de terror El conjuro, cine de Argentina, el nuevo largometraje basado en el manga y anime Demon Slayer y muchas otras novedades.

Estas son las películas anunciadas para cines de Paraguay en septiembre:

El conjuro 4: Últimos ritos (jueves 4)

La nueva película de la serie de filmes de terror El conjuro vuelve a seguir a los demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes investigan un supuesto hecho de posesión demoniaca que afecta a una familia en Pensilvania, Estados Unidos. Patrick Wilson y Vera Farmiga vuelven a protagonizar bajo la dirección de Michael Chaves, realizador de El conjuro: El Diablo me olbligó a hacerlo (2021).

Homo Argentum (jueves 4)

Una antología de distintas historias, desde la comedia hasta la tragedia, que reflejan a varios tipos de personajes típicos de la sociedad argentina. Protagoniza Guillermo Francella (El encargado) bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat (El ciudadano ilustre).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Demon Slayer: Castillo infinito (jueves 11)

Una nueva película animada japonesa que da continuidad a los eventos de la cuarta temporada del anime Demon Slayer, basado en el manga de Koyoharu Gotoge. El joven cazador de demonios Tanjiro y sus aliados deben sobrevivir y escapar luego de quedar atrapados en un castillo místico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Together: Juntos hasta la muerte (jueves 11)

Un filme de terror en el que una pareja se muda a una nueva casa en una región rural y descubren que una misteriosa fuerza sobrenatural está causando terribles cambios en sus cuerpos. Con Alison Brie (GLOW) y Dave Franco (Amor, mentiras y sangre), dirigida por Michael Shanks.

Bajo las banderas, el sol (jueves 18)

Un nuevo largometraje documental paraguayo que hace una crónica de la vida en Paraguay bajo la opresión del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner (1954-1989). Dirigido por Juanjo Pereira.

Cazadores del fin del mundo (jueves 18)

Una película de acción postapocalíptica que sigue a un guerrero que se dedica a buscar artefactos antiguos en un planeta Tierra que ha sido devastado por tormentas solares. Protagonizada por Dave Bautista (Tierras perdidas), Olga Kurylenko (Thunderbolts) y Samuel L. Jackson (Argylle), dirigida por J.J. Perry (Turno de día).

Bonhoeffer (jueves 18)

Un drama histórico basado en la vida del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien se hizo notorio por su disidencia contra el régimen nazi. Protagonizada por Jonas Dassler y August Diehl (King’s Man), y dirigida por Todd Komarnicki.

Una batalla tras otra (jueves 25)

La nueva película del director Paul Thomas Anderson (Magnolia, Petróleo sangriento, Licorice Pizza) sigue a un exrevolucionario que se reúne con sus viejos aliados para intentar rescatar a su hija de un antiguo enemigo. Protagonizan Leonardo DiCaprio (Los asesinos de la luna), Sean Penn (Licorice Pizza), Benicio del Toro (El esquema fenicio) y Regina Hall (Insecure).

Amores compartidos (jueves 25)

Una comedia romántica en la que dos parejas amigas, una en proceso de divorcio y la otra en una relación abierta, entran en conflicto cuando el esposo que se está divorciando duerme con la otra mujer. Con Dakota Johnson (Amores materialistas) y Adria Arjona (Andor), dirigida por Michael Angelo Covino.

Camina o muere (jueves 25)

Un thriller de suspenso basado en una novela de Stephen King que trascurre en un futuro en el que los Estados Unidos están bajo control de una dictadura y un grupo de jóvenes entran a una competencia en la que deben caminar sin detenerse hasta que solo quede uno o ser ejecutados. Protagonizan Cooper Hoffman (Licorice Pizza) y David Jonsson (Alien: Romulus) bajo la dirección de Francis Lawrence, realizador de las últimas cuatro entregas de Los Juegos del Hambre.

La casa de las muñecas de Gabby: La película (jueves 25)

El salto al cine de la serie televisiva infantil La casa de las muñecas de Gabby. En este largometraje, Gabby y su abuela emprenden un viaje en el que la preciada casa de muñecas acaba en manos de una excéntrica desconocida. Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig (Palm Royale) y la cantante Gloria Estefan, dirigida por Ryan Crego.