¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

La nueva entrega de la serie de juegos de terror Dying Light y una curiosa nueva aventura Lego destacan en un mes con una nutrida variedad de títulos de estudios independientes y “remakes” de clásicos de décadas pasadas.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Lego Voyagers (lunes 15)

Desarrolladores: Light Brick Studio

Distribuidores: Annapurna Interactive

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un juego de rompecabezas minimalista basado en figuras Lego jugable entre dos personas. Cada jugador toma control de un pequeño cubo y deben trabajar juntos para construir objetos, navegar alrededor de obstáculos e incluso combinarse entre sí para rescatar una nave espacial abandonada.

Troublemaker 2: Beyond Dream (lunes 15)

Desarrolladores: Gamecom Team

Distribuidores: indie.io

Plataforma: Windows

Un juego de acción de mundo abierto de producción indonesia que sigue a un grupo de jóvenes pandilleros en un juego con una gran variedad de minijuegos, combate mano a mano y otros elementos que recuerdan a la serie Yakuza de Sega.

Henry Halfhead (martes 16)

Desarrolladores: Lululu Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

En este curioso juego de rompecabezas, el jugador toma el control de Henry, una media cabeza humana que puede tomar posesión de cualquier objeto que toque. Utilizando esa habilidad, el jugador debe guiar a Henry a cumplir distintos objetivos.

Strange Antiquities (miércoles 17)

Desarrolladores: Bad Viking

Distribuidores: Iceberg Interactive

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Una continuación del juego de acertijos e investigación de 2022 Strange Horticulture, este nuevo título pone al jugador en la piel de la encargada de una tienda de antiguedades relacionadas al ocultismo y le encarga investigar y encontrar artefactos místicos mientras intenta ayudar a los vecinos de su ciudad con sus problemas.

Jelly Troops (miércoles 17)

Desarrolladores: Nukenin

Distribuidores: Phoenixx

Plataformas: Windows, Mac, Nintendo Switch

Un juego de estrategia en tiempo real en el que el jugador debe guiar a un ejército de criaturas gelatinosas en batallas de ritmo rápido en las que los reflejos y el pensamiento estratégico son el camino a la victoria.

Dying Light: The Beast (jueves 18)

Desarrolladores: Techland

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un nuevo juego en la serie de títulos de acción y terror Dying Light que sigue a Kyle Crane, el protagonista del juego original de la saga, quien escapa del cautiverio al que fue sometido por un científico sádico y busca venganza. Como en los otros títulos, el jugador debe usar habilidades de “parkour” y explorar un mundo abierto plagado de zombis y otros monstruos.

Formula Legends (jueves 18)

Desarrolladores: 3DClouds

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de simulación de carreras inspirado en décadas de historia de competiciones de Fórmula, desde la década de 1960 hasta la actualidad, con coches basados en algunos de los autos más icónicos y pistas ficticias inspiradas por los circuitos más emblemáticos del mundo.

Hyke: Northern Light(s) (jueves 18)

Desarrolladores: Blast Edge Games

Distribuidores: Akastuki Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un juego de rol en 2D de perspectiva isométrica, con estética “pixel art”, en el que el jugador debe guiar a una joven bruja en un viaje en busca de su madre perdida.

Moros Protocol (jueves 18)

Desarrolladores: Pixel Reign

Distribuidores: Super Rare Originals

Plataforma: Windows

Un “roguelite” de disparos en primera persona inspirado en clásicos de la década de 1990, en el que el jugador debe explorar un mundo pixelado mientras intenta escapar de una nave espacial varada e infestada de amenazas alienígenas.

Class of Heroes 3 Remaster (jueves 18)

Desarrolladores: Acquire

Distribuidores: PQube

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un relanzamiento del venerado juego de rol de 2010 Class of Heroes 3, que se lanza por primera vez en Occidente. El juego sigue a un grupo de estudiantes de colegio que exploran un mundo místico y combaten con extrañas criaturas.

Frostpunk 2 en consolas (jueves 18)

Desarrolladores: 11 Bit Studios

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Luego de su lanzamiento en PC a principios de este año, llega a consolas la secuela del aclamado juego de estrategia de 2018 Frostpunk, en el que el jugador debe administrar una ciudad en una devastadora nueva Era de Hielo, buscando y gestionando recursos materiales y humanos para evitar que toda la civilización muera congelada.

Platypus Reclayed (jueves 18)

Desarrolladores: Claymatic Games

Plataformas: Windows, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un remake del clásico juego de disparos en 2D de 2002 Platypus, en el que el jugador controla una nave en niveles desafiantes, con una estética que imita la animación con plastilina.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree (viernes 19)

Desarrolladores: Brownies

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un “roguelite” de fantasía que pone al jugador en la piel del líder de un grupo de guerreros que deben proteger un legendario árbol sagrado y salvar su aldea.

Trails in the Sky 1st Chapter (viernes 19)

Desarrolladores: Nihon Falcom

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un remake del juego de rol The Legend of Heroes: Trails in the Sky, lanzado originalmente en 2004, que presenta la aventura con nuevos gráficos y otras innovaciones.