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Cine y TV
08 de noviembre de 2026 - 11:15

Cortometrajes estudiantiles: INAP abre inscripciones para un concurso nacional

Mujer en camiseta verde con gafas, hablando en un podio mientras presenta el concurso 'jóvenes 360º' en sala de conferencias.
Natalia Fuster, directora ejecutiva del INAP, durante el lanzamiento del Concurso Nacional de Cortometrajes Estudiantiles, realizado en el marco de la Conferencia Nacional de Jóvenes 360°.Gentileza

El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y la Contraloría General de la República (CGR) convocan al Concurso Nacional de Cortometrajes Estudiantiles, una iniciativa que busca promover la creación audiovisual en las instituciones educativas y abordar, a través del cine, valores como la integridad, la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana.

Por ABC Color
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El certamen está dirigido a estudiantes del tercer ciclo y de la educación media de todo el país. Los proyectos seleccionados recibirán apoyo económico para su producción.

Lea más: MICSUR 2026 en Paraguay será postergado: esto dice la comunicación del Mercosur Cultural

La convocatoria fue anunciada por la directora ejecutiva del INAP, Natalia Fuster, durante la segunda edición de la Conferencia Nacional de Jóvenes 360°. Las postulaciones estarán habilitadas desde el 9 de noviembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

Concurso de cortometrajes: quiénes pueden participar

Podrán presentar proyectos estudiantes del tercer ciclo y del nivel medio, organizados en equipos y vinculados a instituciones educativas públicas, privadas o privadas subvencionadas de todo el país. La postulación deberá ser grupal y contar obligatoriamente con el acompañamiento de un docente responsable y el aval de la institución educativa.

Los trabajos podrán abordar los valores ciudadanos desde distintos géneros audiovisuales, como la ficción, el documental o los formatos híbridos. Cada cortometraje deberá tener una duración de entre tres y diez minutos.

Estudiantes vestidos formalmente, sonrientes y atentos en un auditorio, mientras se presentan detalles sobre un concurso de cortometrajes.
Público presente durante la segunda edición de la Conferencia Nacional de Jóvenes 360°, donde se anunció la convocatoria dirigida a estudiantes de todo el país.

Para formalizar la postulación, los equipos deberán presentar el formulario correspondiente, copias de los documentos de identidad de los participantes, una nota de aval institucional, sinopsis, guion o tratamiento, propuesta narrativa, presupuesto básico y cronograma de ejecución. Los documentos deberán estar reunidos en formato PDF.

En el caso de estudiantes menores de edad, será necesaria la autorización expresa de sus representantes legales, de acuerdo con los anexos previstos en las bases y condiciones. La convocatoria también establece exclusiones para personas jurídicas, funcionarios del INAP o de la CGR, personas con incumplimientos en rendiciones de cuentas con el Estado y aquellas vinculadas directamente al proceso de evaluación.

Premios y proceso de postulación

Se seleccionarán dos proyectos ganadores, que recibirán un apoyo de G. 50.000.000 cada uno para la producción de sus cortometrajes. La asignación de estos fondos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Las inscripciones se realizarán a través del sitio web oficial del INAP, donde estarán disponibles el formulario de postulación y los anexos correspondientes. El periodo para presentar los proyectos comenzará el 9 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

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