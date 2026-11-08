Cortometrajes estudiantiles: INAP abre inscripciones para un concurso nacional

El certamen está dirigido a estudiantes del tercer ciclo y de la educación media de todo el país. Los proyectos seleccionados recibirán apoyo económico para su producción.

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La convocatoria fue anunciada por la directora ejecutiva del INAP, Natalia Fuster, durante la segunda edición de la Conferencia Nacional de Jóvenes 360°. Las postulaciones estarán habilitadas desde el 9 de noviembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

Concurso de cortometrajes: quiénes pueden participar

Podrán presentar proyectos estudiantes del tercer ciclo y del nivel medio, organizados en equipos y vinculados a instituciones educativas públicas, privadas o privadas subvencionadas de todo el país. La postulación deberá ser grupal y contar obligatoriamente con el acompañamiento de un docente responsable y el aval de la institución educativa.

Los trabajos podrán abordar los valores ciudadanos desde distintos géneros audiovisuales, como la ficción, el documental o los formatos híbridos. Cada cortometraje deberá tener una duración de entre tres y diez minutos.

Para formalizar la postulación, los equipos deberán presentar el formulario correspondiente, copias de los documentos de identidad de los participantes, una nota de aval institucional, sinopsis, guion o tratamiento, propuesta narrativa, presupuesto básico y cronograma de ejecución. Los documentos deberán estar reunidos en formato PDF.

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En el caso de estudiantes menores de edad, será necesaria la autorización expresa de sus representantes legales, de acuerdo con los anexos previstos en las bases y condiciones. La convocatoria también establece exclusiones para personas jurídicas, funcionarios del INAP o de la CGR, personas con incumplimientos en rendiciones de cuentas con el Estado y aquellas vinculadas directamente al proceso de evaluación.

Premios y proceso de postulación

Se seleccionarán dos proyectos ganadores, que recibirán un apoyo de G. 50.000.000 cada uno para la producción de sus cortometrajes. La asignación de estos fondos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Las inscripciones se realizarán a través del sitio web oficial del INAP, donde estarán disponibles el formulario de postulación y los anexos correspondientes. El periodo para presentar los proyectos comenzará el 9 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.