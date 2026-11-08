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Cine y TV
08 de noviembre de 2026 - 15:42

“Narciso” se lleva el principal galardón del Santiago Festival Internacional de Cine

Películas que se presentarán en el I Festival de Cine Iberoamericano: Narciso
Una escena de "Narciso", la nueva película de Marcelo Martinessi.Gentileza

La película paraguaya “Narciso”, dirigida por Marcelo Martinessi, obtuvo el premio a Mejor Película de la Competencia Internacional del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), que celebra su 22ª edición en Chile. La producción se impuso en una selección que reunió largometrajes de distintos países.

Por ABC Color
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Ambientada en el Paraguay de 1959, “Narciso” transcurre durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner y sigue a un joven que regresa de Buenos Aires fascinado por el rock and roll. Carismático y enigmático, pronto se convierte en una sensación radiofónica y en una figura que despierta admiración tanto en hombres como en mujeres.

Lea más: ARPY Festival: Nueve proyectos teatrales podrán acceder a producción y respaldo técnico en 2027

Su popularidad lo transforma en un símbolo de libertad en una sociedad marcada por el miedo y la represión. Sin embargo, después de su última presentación, Narciso aparece sin vida. A partir de este hecho, la película instala una pregunta que atraviesa su relato: ¿quién mató a Narciso?

Dirigida y escrita por Marcelo Martinessi, la película combina elementos del drama, el thriller y el cine negro. El elenco está integrado por Diro Romero, Manuel Cuenca, Margarita Irún, Arturo Fleitas, Nahuel Pérez Biscayart y Mona Martínez.

El reconocimiento en SANFIC22 se suma a otros hitos de su recorrido internacional. En 2026, “Narciso” obtuvo el premio FIPRESCI en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), además de formar parte de la selección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián.

Martinessi es también el director de “Las herederas”, largometraje que tuvo un destacado paso por la Berlinale de 2018, donde obtuvo dos Osos de Plata, el premio FIPRESCI y el Teddy Award.

Diro Romero, quien interpreta a Narciso, junto a Marcelo Martinessi, director de la película.
Diro Romero, quien interpreta a Narciso, junto a Marcelo Martinessi, director de la película.

Los demás premiados de la competencia internacional

La competencia internacional de SANFIC22 también reconoció a otros realizadores e intérpretes. El premio a Mejor Dirección fue para el cineasta belga Lukas Dhont por “Coward”, película ambientada durante la Primera Guerra Mundial, que sigue a dos soldados que encuentran en el teatro una forma de escapar momentáneamente de la violencia del conflicto.

La Mejor Interpretación fue para la actriz chilena Paulina García por su trabajo en “Amor es el Monstruo”, dirigida por el costarricense Neto Villalobos Brenes. El largometraje presenta una historia ambientada en un mundo distópico, donde una abuela intenta aprovechar el tiempo que le queda junto a su nieta, mientras una serie de acontecimientos la enfrenta a decisiones inesperadas.

Por otra parte, el jurado concedió una Mención Especial de Dirección a Diego Luna por “Ceniza en la boca”. La película aborda la experiencia migratoria de dos hermanos que dejan México para reunirse con su madre en Madrid, donde deberán enfrentarse a una realidad más difícil de la que imaginaban.

Finalmente, la Mención Especial de Interpretación fue para Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, por sus actuaciones en “Coward”.

La 22ª edición del Santiago Festival Internacional de Cine se desarrolla del 2 al 8 de noviembre en Santiago de Chile. SANFIC es presentado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media, con una programación que reúne distintas propuestas del cine chileno e internacional.

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