Claudia Espínola presentará su unipersonal “Inteligencia Artesanal” en Encarnación

La escena del stand up paraguayo continúa creciendo y consolidándose, y uno de los mayores ejemplos de este auge es “Inteligencia Artesanal”, el espectáculo unipersonal de Claudia Espínola, que tras cuatro meses en cartelera y más de 800 espectadores en Asunción, se presentará por primera vez en la ciudad de Encarnación.

El show, que combina humor, reflexión y una mirada crítica sobre la vida contemporánea, tendrá lugar este viernes 17 de octubre a las 20:00 en el Auditorio de la Gobernación de Itapúa. La presentación forma parte de una gira organizada por la productora Vodkast, que busca acercar propuestas de comedia de primer nivel al público encarnaceno.

En “Inteligencia Artesanal”, Espínola ofrece una mirada aguda y divertida sobre los tiempos actuales: desde los desafíos del mundo “smart” y los cambios tecnológicos acelerados, hasta los contrastes con las tradiciones paraguayas. Con su estilo directo y una ironía característica, aborda temas como el rol de la mujer, la vida artística y las contradicciones de la vida cotidiana.

El espectáculo también incluye una de las anécdotas más comentadas por sus seguidores: la historia de su salida de un conocido grupo religioso, relatada con el humor y la honestidad que la caracterizan.

Actriz, comediante y presentadora del programa “La Pipa de Freud” (GEN), Claudia Espínola celebra casi una década de trayectoria reafirmándose como una de las voces más potentes y singulares del humor nacional. Su unipersonal, que ya suma catorce fechas con localidades agotadas, marca un récord en la comedia paraguaya y tiene como meta superar los 1.000 espectadores.

Tras su paso por Encarnación, “Inteligencia Artesanal” ofrecerá sus últimas funciones en Asunción los días viernes 24 y sábado 25 de octubre a las 21:30 en The Comedy Club (República Francesa esquina Eligio Ayala). Las reservas pueden realizarse al 0972 70 80 90.