Teatro, música y danza confluyen en “Sobre una cama de rosas”

Con una duración aproximada de una hora, la obra plantea, según explica su producción, una experiencia inmersiva en la que los distintos lenguajes artísticos se articulan para construir un universo dramático. La propuesta busca que cada elemento de la puesta contribuya a una experiencia sensorial y que el público forme parte de ese universo más allá de su ubicación frente al escenario.

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La historia está inspirada en el imaginario cultural y se desarrolla bajo el concepto de “arte total”, una corriente artística surgida en Alemania que plantea la integración de diferentes disciplinas en una única experiencia estética. De acuerdo con la producción, “Sobre una cama de rosas” toma esta concepción como punto de partida para explorar las posibilidades de encuentro entre distintas expresiones artísticas dentro de una obra teatral.

La producción señala que la propuesta aborda las pasiones humanas, la espiritualidad y los interrogantes vinculados con la existencia. En palabras de su director, la esencia de la obra puede resumirse como “el duelo entre la pasión humana y el devoto divino”.

Enzo Szarán tiene 22 años y se desempeña como actor, dramaturgo y director teatral. Se formó en la Academia Artística Agustín Alezzo de Buenos Aires, donde fue becado por el maestro argentino Agustín Alezzo, y también es egresado del Taller Integral de Actuación (TIA) de Asunción. Como parte de su formación, trabajó junto a referentes como Rayam Mussi, Ariel Galeano, Tana Schémbori y Lucy Yegros.

En esta propuesta, Szarán también participa de la coreografía junto a Fiorella Gómez. El elenco está integrado por Fiorella Gómez, Josefina Elías, Mayda Santa Cruz, Leila Bobadilla, Pauli Pistilli, Rebeca Riveros, Lexie Baum y Franco Nicoletto. La producción general está a cargo de GC Producciones.

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El estreno será el miércoles 23 de septiembre a las 20:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, de Asunción. Entradas anticipadas a G. 50.000 hasta el 15 de agosto.

“Sobre una cama de rosas” fue seleccionada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) en la Convocatoria Nacional de Proyectos 2026.