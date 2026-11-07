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Cultura
07 de noviembre de 2026 - 16:43

Harlem Globetrotters en Paraguay: todo lo que tenés que saber del show en el SND Arena

Jugadores en acción: uno con camiseta verde bloquea, mientras otro con camiseta blanca realiza una volcada ante un público entusiasta.
Los Harlem Globetrotters se presentarán demostrando sus destrezas deportivas y acrobacias en el SND Arena.Gentileza

Los Harlem Globetrotters se presentarán este domingo 8 en el SND Arena, en una única función. El reconocido equipo de básket se encuentra presentando la gira conmemorativa de sus 100 años.

Por Maripili Alonso
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Los Harlem Globetrotters regresan a Asunción y se presentarán este domingo en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón). La agrupación se encuentra celebrando su centenario con una gira denominada 100 Years of Thrills (100 años de emociones).

Emoción, risas y jugadas asombrosas promete esta agrupación que se enfrentará en la cancha a sus eternos rivales: los Washington Generals.

A lo largo de este siglo, los Harlem Globetrotters han tenido una gran influencia en el juego moderno del básquetbol y también han derribado la barrera del color en la NBA con exalumnos como Nat “Sweetwater” Clifton.

Actualmente el equipo reúne hombres y mujeres de élite, poseedores de más 60 récords Guinness mundiales. De estos, unos 18 se establecieron durante el año pasado.

Jugador del Harlem Globetrotters en camiseta 23 sonríe mientras juega baloncesto, rodeado de otros jugadores y un árbitro en un gimnasio.
Un jugador del Harlem Globetrotters, sonriente, interactúa en una presentación del mítico equipo de basket.

Harlem Globetrotters en el SND Arena: horario y entradas

La única función de los Harlem Globetrotters será a las 19:00 y las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea. Los precios y sectores son:

  • Graderías: G. 125.000
  • Preferencias: G. 160.000
  • Palcos: G. 200.000

Los tickets para el sector VIP ya están agotados. La producción, a través de un comunicado, detalló que las entradas adquiridas anteriormente por Tuti son igualmente válidas.

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