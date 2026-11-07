Harlem Globetrotters en Paraguay: todo lo que tenés que saber del show en el SND Arena

Los Harlem Globetrotters regresan a Asunción y se presentarán este domingo en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón). La agrupación se encuentra celebrando su centenario con una gira denominada 100 Years of Thrills (100 años de emociones).

Emoción, risas y jugadas asombrosas promete esta agrupación que se enfrentará en la cancha a sus eternos rivales: los Washington Generals.

A lo largo de este siglo, los Harlem Globetrotters han tenido una gran influencia en el juego moderno del básquetbol y también han derribado la barrera del color en la NBA con exalumnos como Nat “Sweetwater” Clifton.

Actualmente el equipo reúne hombres y mujeres de élite, poseedores de más 60 récords Guinness mundiales. De estos, unos 18 se establecieron durante el año pasado.

Harlem Globetrotters en el SND Arena: horario y entradas

La única función de los Harlem Globetrotters será a las 19:00 y las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea. Los precios y sectores son:

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Graderías: G. 125.000

Preferencias: G. 160.000

Palcos: G. 200.000

Los tickets para el sector VIP ya están agotados. La producción, a través de un comunicado, detalló que las entradas adquiridas anteriormente por Tuti son igualmente válidas.