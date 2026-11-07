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Cultura
07 de noviembre de 2026 - 16:15

MICSUR 2026 en Paraguay será postergado: esto dice la comunicación del Mercosur Cultural

Acto de apertura del MICSUR celebrado en Chile en 2024. La realización del evento de industrias culturales en Paraguay fue postergada.
Acto de apertura del MICSUR celebrado en Chile en 2024. La realización del evento de industrias culturales en Paraguay fue postergada.gentileza

El Mercado de Industrias Culturales del Sur (MICSUR), que debía realizarse por primera vez en Paraguay del 19 al 22 de noviembre, será postergado. El anuncio se realizó a través de una nota del Comité Coordinador Regional del Mercosur Cultural.

Por Maripili Alonso
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El Comité Coordinador Regional del Mercosur Cultural emitió un comunicado anunciando su decisión de postergar la realización del MICSUR Paraguay 2026, que debía realizarse en Asunción desde el próximo 19 al 22 de noviembre.

“Esta decisión se adopta tomando en cuenta la solicitud de la República del Paraguay con el propósito de garantizar las condiciones adecuadas para la organización y el desarrollo del encuentro”, señala la nota.

El texto detalla además que la nueva fecha será oportunamente comunicada, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura y las instancias regionales correspondientes.

“El Comité Coordinador Regional agradece la comprensión y el acompañamiento de las instituciones, delegaciones, organizaciones y representantes del sector cultural que forman parte de esta iniciativa de integración regional”, añade el comunicado.

Comunicado del MERCOSUR sobre la postergación del MICSUR Paraguay 2026, con texto institucional y logotipo en el encabezado.
El Comité Coordinador Regional del MERCOSUR anunció la postergación del MICSUR Paraguay 2026 en Asunción.

La postergación del evento se dio a partir de los sucesos ocurridos esta semana en nuestro país, a partir de la caída de Ueno Bank y la destitución del ahora ex presidente de la República Santiago Peña a través de un juicio político.

El MICSUR 2026 era uno de los eventos internacionales anunciados días pasados por la Secretaría Nacional de Cultura en el marco de una Semana de las Industrias Culturales, originalmente prevista del 17 al 22 de noviembre.

La ministra de la SNC Adriana Ortiz había señalado, en una conferencia de prensa, que se aguardaban aproximadamente 2.000 personas de diferentes países para esta semana de la que también serían parte el Foro Iberoamericano de Marca País, el Mercado Audiovisual Entre Fronteras, el Encuentro Iberoamericano Futuros y una edición especial de la Feria Palmear.

Las delegaciones internacionales que se esperaban para el MICSUR Paraguay 2026

El MICSUR es un evento de integración, intercambio y comercialización para las industrias culturales. Esta edición, que ahora fue pospuesta, apunta a reunir a representantes de los siguientes sectores: Artes Escénicas, Audiovisual, Música, Editorial, Artes Visuales y Diseño, Arquitectura, Videojuegos, Diseño de moda, Artesanía, Cultura viva comunitaria, Arte indígena.

Entre las delegaciones ya confirmadas para esta edición se encontraban Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia, así como compradores internacionales de distintos regiones del mundo.

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