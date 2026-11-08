ARPY Festival: Nueve proyectos teatrales podrán acceder a producción y respaldo técnico en 2027

Ya se encuentra abierta la convocatoria 2027 de ARPY Festival, que seleccionará nueve proyectos escénicos para formar parte de su programación en Casa Sigilos, en Asunción. La recepción de propuestas se extenderá hasta el 25 de noviembre de 2026.

Lea más: Cortometrajes estudiantiles: INAP abre inscripciones para un concurso nacional

La iniciativa está dirigida a directores y dramaturgos que cuenten con propuestas teatrales innovadoras, una visión conceptual definida y viabilidad técnica. Los proyectos seleccionados deberán tener una duración de entre 20 y 45 minutos y serán presentados dentro de una cartelera que se desarrollará de marzo a noviembre de 2027.

Producción y respaldo para los proyectos seleccionados

La convocatoria propone acompañar a los creadores con una estructura de producción que contempla gestión de sala, respaldo técnico y comunicación integral, además de gestión de prensa. Según la organización, también se garantizará una remuneración para todo el equipo involucrado en cada proyecto seleccionado.

La propuesta forma parte de una alianza entre ARPYO y Sigilos, orientada a fortalecer el teatro independiente paraguayo mediante un modelo de trabajo colaborativo. La iniciativa busca articular el talento artístico con herramientas de producción y gestión, así como generar mejores condiciones para la creación y circulación de las artes escénicas.

Las bases completas y el formulario de postulación se encuentran disponibles en los perfiles de redes sociales de @arpyoficial_ y @sigilosteatroexperimental.