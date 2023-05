Festival de blues comienza hoy

El evento, que cada año convoca a numerosos fanáticos de este género musical, se realizaráhasta sábado 4 de marzo.

Gustavo Sánchez Haase, guitarrista paraguayo de blues y organizador del encuentro, expresó: “Esta tercera edición del Festival Internacional de Blues se debe a que la gente en Paraguay realmente está comenzando a amar el estilo, fijándonos en lo que fueron las ediciones anteriores con un éxito total y la gran cantidad de agrupaciones nuevas que surgieron desde ese entonces. Eso implica que en el plano local el estilo está con un lento pero sostenido crecimiento y eso es importante porque hace que nosotros nos arriesguemos a hacer esta tercera edición, apostando por artistas nacionales e internacionales de gran calidad“, concluyó el artista.

En esta tercera edición del festival, la grilla de artistas estará organizada por subgéneros dentro del blues, a modo de ofrecer al público una orientación temática en cada noche de presentación. La primera noche estará destinada al jazz blues y contará con las actuaciones de Gustavo Viera Blues Band, Pacita Diéz Pérez Jazz Band y la agrupación The Deeks, grupo que activó en el ambiente del rock a fines de los años ochenta y que se reune para este festival..

La segunda noche estará enfocada en el Chicago Blues & Swing, con las presentaciones de Gabriel Lema Trío con Maglo Montórfano, la agrupación nacional Blueroom y desde Argentina Adrián Jiménez Blues Armónica.

El cierre del día sábado 4 se centrará en el Hill Country Blues con las presentaciones de Gustavo Sánchez Haase & The One Man Band, el colombiano Carlos Elliot Jr. Power Blues Dúo y como cierre se presentará la Big Band especialmente conformada para esa noche, The Borders All Stars Band, con un seleccionado de destacados bluesmen de Argentina, Colombia y Paraguay.

Las entradas están a la venta en la boletería del teatro (Pte. Franco esq. Alberdi) a 40 mil guaraníes por noche, en horario de 9:00 a 21:00.