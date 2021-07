Joaquín Baldwin, a la conquista del reino de Disney

Este joven director, de 27 años, radicado en Los Ángeles, California, y viviendo en los Estados Unidos desde los 19 años, se inició en el mundo audiovisual como diseñador multimedia en la revista Hypermedia, la primera revista multimedia de Paraguay.



Se mudó a los Estados Unidos para estudiar diseño gráfico y publicidad en Columbus, Ohio. Fue entonces que su durmiente pasión por la animación volvió a despertar, lo que lo llevó a cambiar de carrera y estudiar vídeo y animación.



Tras lograr su título en Columbus, Baldwin se mudó a Los Ángeles. Este año, obtuvo su título de máster en animación en la prestigiosa Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).



Joaquín Baldwin le cuenta a ABC Digital sobre esta nueva gran etapa de su vida y carrera.





¿Cuál es el origen de tu vinculación con Disney? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo te contactaron?



Yo apliqué personalmente a Disney en setiembre, cuando noté que se había abierto una posición para "layout", que era algo que siempre me había interesado. Fue un proceso muy rápido. El día siguiente, luego de enviar mi aplicación, ya me contactaron para decirme que era uno de los finalistas y que nos estarían entrevistando a todos el 24 de setiembre.



Tuve mi entrevista y la semana siguiente ya me avisaron que me eligieron para la posición, de entre, creo que, 8 otros candidatos.



¿Qué actividades tenías antes de involucrarte con Disney?



Estuve desarrollando conceptos para el largometraje de "Sebastian's Voodoo", pero debido a que mi visa para los Estados Unidos estaba ya expirando, tenía que asegurar un trabajo en la industria para mantener mi visa vigente. Voy a seguir con el desarrollo del largometraje en mi tiempo libre.



¿Qué es exactamente lo que harás ahí? ¿Podrías dar una explicación más detallada?



CG Layout es planeamiento visual (en 3D) y cinematografía digital. Nos encargamos de ubicar y mover las cámaras digitales, de posicionar a los personajes y definir la composición de las tomas, y de crear una animación muy básica como guía para que los animadores le den vida a los personajes.



El producto final de esta etapa es lo que llamamos "animatic", que es una versión de la película sin las texturas, iluminación y animación finales, pero que narra la historia completa para decidir qué cambios a nivel general son necesarios antes de empezar a pulir las tomas con detalles.





Cuando dijiste que estarías seis meses, ¿te referías al trabajo específico que estás haciendo allí o es que vas a estar en Disney por seis meses, como una pasantía?



No es una pasantía, sino un programa de entrenamiento y de producción. Te entrenan cómo se maneja el estudio y a utilizar las herramientas propietarias que desarrollaron para el estudio, y luego de algunas pruebas uno ya se dedica a trabajar en tomas de producción de los largometrajes que estén desarrollando en ese momento.





¿Cómo describirías el ambiente en Disney? ¿Cómo se siente estar trabajando ahí?



Apenas empecé hoy, así que es difícil describirlo bien. Por el momento veo que mis compañeros de trabajo son muy amigables, el equipo entero muy talentoso, el arte con el que se encuentran forradas todas las paredes es inimaginable, y todos se ven muy felices trabajando aquí.



La atmósfera de trabajo es muy inspiradora, todos son muy apasionados por su arte.





¿Tenés algún otro proyecto de cortometraje en mente?



Tengo algunas ideas más que explorar para cortometrajes, pero por el momento no me voy a dedicar a eso. Mi meta era siempre trabajar en largometrajes y este trabajo en Disney es un paso adelante para eso. Quizá en el futuro trabaje de vuelta en esas ideas para cortos, pero por el momento no.