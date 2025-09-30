Parque Nacional de la Lectura posterga su apertura para mañana

Debido a las intensas lluvias registradas en la mañana de hoy, el Parque Nacional de la Lectura será habilitado recién mañana miércoles. El espacio, que busca unir a los lectores con los autores nacionales, estará habilitado en ambos días de 9:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.
El Parque Nacional de la Lectura es organizado conjuntamente por la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), la Secretaría Nacional de Cultura y el Ministerio de Educación y Ciencias.
“Nos unimos para promover el hábito de la lectura, ofreciendo actividades interactivas a las escuelas, colegios y universidades, con cuentacuentos, talleres de animación de la lectura, rondas de poesía, encuentro de lectores y autores”, destacaron los organizadores.
En el espacio se podrá encontrar una feria de libros con propuestas de distintas editoriales nacionales.
