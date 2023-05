Blink-182 actuará en la próxima edición de Asunciónico

Este miércoles, el grupo estadounidense de rock Blink-182 anunció nuevos destinos para su gira latinoamericana que se desarrollará en 2024, confirmando que actuarán por primera vez en Paraguay en marzo de 2024, en la próxima edición del festival Asunciónico, que aún no tiene fecha confirmada.

En un mensaje en redes sociales, la banda anunció shows en Asunciónico, el festival Estereo Picnic de Colombia y las ediciones de Argentina, Brasil y Chile de Lollapalooza.

Lea más: Blink-182 cancela su gira y será reemplazado por Twenty One Pilots en Asunciónico

Blink-182 fue anunciado como uno de los principales actos de la edición de este año de Asunciónico, pero el que iba a ser su primer show en Paraguay fue cancelado, al igual que el resto de su gira latinoamericana, por una lesión sufrida por el baterista Travis Barker.

Fundada en medio de la explosión californiana de skate-punk de principios de los 90, Blink-182 saltó a la fama mundial a finales de esa década y principios de los 2000 con éxitos internacionales como I Miss You, All the Small Things o Dammit.

Luego de varios años de separación, en 2022 regresó a la banda del vocalista y miembro fundador Tom DeLonge, sumándose de nuevo al bajista Mark Hoppus y a Barker.