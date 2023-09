André Marques y Jota P. hacia nuevos colores musicales

André Marques es pianista, compositor y arreglista. Es parte del grupo de Hermeto Pascoal desde 1994 y con él, realizó giras por todo el mundo, Participó en los festivales de jazz más importantes y su actuación fue comentada en periódicos como el New York Times (EE.UU.) y The Guardian (Inglaterra), entre otros.

Lea más: Mirá cuál es la obra original de Fernando Botero que se exhibe en Asunción

En honor a Hermeto, André realiza un proyecto de cuatro discos con grandes nombres de la música mundial. Además de su trabajo con Pascal, André ya tiene una sólida carrera a través de diversas formaciones musicales como Trío Curupira, Vintena Brasileira, André Marques Sexteto, y más, teniendo un total de 19 álbumes grabados.

Por otro lado el saxofonista Jota P. es un músico paulista que comenzó a tocar el saxofón a los 9 años. Más adelante, se convirtió en miembro del grupo de Hermeto Pascoal, tocando en más de 20 país y junto a grandes músicos como Airto Moreira & Flora Purim, Arthur Verocai, Nenê, Filó Machado y Thiago Espirito Santo. Con los discos “Em Ritmo de Mudanza” y “Quaresma”, es uno de los músicos más expresivos de su generación debido a su propio estilo de improvisación.

Este último músico, justamente, ya ha estado en varias ocasiones en Paraguay compartiendo con artistas de nuestro país. “Estoy feliz de volver porque tengo una relación muy estrecha con Paraguay y con la música paraguaya. Conozco a músicos de allá desde hace más de 20 años, cuando conocí a Palito Miranda en el Conservatorio Tatuí. Ahí también conocí a Óscar Aldama, Pedro Martínez, Gonzalo Resquín, Orlando Bonzi, entre otras personas”, expresó Jota P. en una conversación con ABC a la que también se sumó André Marques.

Jota P. reconoció su gran admiración por la música de nuestro país, que según dijo es parecida a la música de una parte de Brasil. “Yo desde niño escuchaba música sertaneja, de raíz, algo muy parecido a la música paraguaya. Hay también versiones de músicas de éxitos paraguayos como ‘India’, ‘Galopera’, ‘Recuerdo de Ypacaraí'. En mi casa tenía discos de vinilo del arpista Luis Bordón tocando cosas instrumentales de Brasil”, señaló sobre una mezcla que ya empezaba a gestarse en su mente.

Buscar el sonido del presente

Ambos mostrarán aquí un trabajo donde confluyen sus ideales musicales a partir de la gran influencia que fue para ambos la llamada música universal, concepto concebido por Hermeto Pascoal. André recordó que tenía 18 años cuando empezó a tocar con Pascoal, a quien ya lo conocía desde antes por haber escuchado sus discos, por lo que para él es muy natural ese deseo de mezclar música brasileña con otros elementos.

Jota P. descubrió el trabajo de Hermeto a través de un amigo y a sus 16 años conoció a André en Tatuí. “Hicimos un taller de música de ritmos brasileños, donde también se tocaba música universal, por lo que me gustó mucho y seguimos tocando juntos. Conocí la filosofía de Hermeto, que por un lado es muy libre pero para poder entenderla se tiene que tocar y practicar mucho”, detalló Jota P.

Para André esa búsqueda se trata un poco de perseguir un lenguaje pero, a la vez, es un proceso que se da de forma natural. “Hace mucho tiempo que escucho este tipo de música un poco más fuera de lo convencional, otras armonías, otros elementos, siempre me encantó, entonces siempre estuve buscando cosas así. Pero también siempre me gustó investigar los ritmos del folclore de Brasil y ahora también de Sudamérica y mezclar todo eso. Acaba siendo natural porque voy escuchando y sintiendo la música, nunca es una cosa matemática, muy pensada, vamos escuchando, investigando, incorporando”, señaló.

Jota P. por su parte, recordó que cuando estuvo por Paraguay, en una ocasión, realizó una residencia con el grupo nacional Joaju de donde nacieron tres obras originales. Por ejemplo, una música llamada “Chipa” la crearon desde una perspectiva folclórica pero con un compás compuesto, impar. “Es una cosa natural para mí, como una necesidad, componer así. No pienso: tengo que tocar así para ser moderno. Me encanta hacer cosas así y todo está conectado con la música que aprendemos con Hermeto, de unir lo folclórico con lo más moderno”, dijo.

Un proceso de práctica y entendimiento

Este proceso, sin embargo, tiene muchas aristas a tener en cuenta para llegar al punto de que tanto la composición como la interpretación sean algo que fluya sin tapujos. “Hay muchos elementos, el tema del lenguaje, de la improvisación, armonía, ritmos, es todo muy complejo. Tenemos que practicar mucho para que todo eso quede de una forma natural, para poder hacer eso sin pensar. Hay que tener un proceso de práctica de forma que las personas vean y digan: parece que está jugando, es muy fácil, pero todo el proceso es muy difícil. Pero hoy tocamos de una forma muy natural gracias a eso”, explicó el pianista.

Pero en ese ir y venir del aprendizaje musical, Jota P. señaló que tener al “corazón” como protagonista es algo esencial. “Lo que vamos a presentar en Paraguay, por ejemplo, son músicas muy del corazón para nosotros. Algunos temas del propio Hermeto y hay un tema que es una suite muy grande que tiene como siete minutos de duración, muy difícil, pero hay que tocar con el corazón, expresar todo eso”, remarcó Jota P.

El saxofonista mencionó también que a la hora de improvisar es cuando el corazón también se impone. “Obviamente, no voy a decir que toco de forma intuitiva, porque si toco así es gracias a ese proceso muy serio de estudiar, un proceso muy serio como cualquier ciencia exacta, es una matemática que yo practico mucho para poder olvidarme de todo eso que estoy tocando. Además, vamos a tocar composiciones nuestras que vienen del fondo del corazón”, subrayó.

A su vez, André añadió que para él, “siempre, por más que parezca una cosa muy complicada, compleja, siempre todo es desde el corazón. Sintiendo siempre, por más complejo o difícil o lleno de elementos”.

Música que nos une sin prejuicios

Esa música universal que profesan desde la “escuela” de Hermeto, es una música que, según Jota P. “tiene todos los elementos de músicas que yo conozco, no solo música, sino cosas que pasan todos los días de mi vida o pasaron. Eso es importante, porque a veces parece que ese término no suena muy bien por eso, piensan que tiene todos los estilos, pero también es una mezcla de cosas que sentimos, no hay una regla clara. Puedo tocar samba y mezclar con candombe, guarania si quiero y si lo siento de esa manera, ahí ya queda hacer un trabajo casi científico para ajustar todas las cosas. Para mí es eso, yo siento la música universal así, todas las influencias que yo tengo y pongo en música sin miedo y sin preconceptos”.

En ese sentido, André coincidió en que si bien “la música universal es muy abierta y muy libre, puede contener la mezcla de todo lo que tenas en la cabeza pero de una manera que tenga sentido. Yo siempre estoy investigando ritmos distintos de otros países, dentro de Brasil incluso, para tener más conocimiento y poner dentro de la música”, contó.

“Hermeto, que es el creador de este concepto y de la terminología empezó tocando su flauta ahí inspirado con los pajaritos, después tocó forró, pasó por las radios tocando regional, choro, samba, después fue a tocar con una orquesta de baile, después mucho jazz, de todo, y eso es evidente en su manera de improvisar. Hermeto tocó todo lo que podía tocar y trae eso a su música. Es por ahí la cosa. De una manera el jazz es universal y en cualquier parte del mundo podemos tocar juntos”, sumó Jota P.

Una propuesta universal

Ambos invitaron a la gente a conocer su propuesta, esta noche, que es “una mezcla de muchos estilos y elementos musicales”, al decir de André, quien también anticipó que harán temas inéditos de Hermeto. “Habrá arreglos para piano y saxo, todo eso mezclando con músicas autorales con ese lenguaje de mezcla que trae la música universal y la propia Sudamérica”, indicó.

Jota P. profundizó en que así como habrán momentos de piano y flauta, también explorarán la percusión desde sus instrumentos y experimentarán con sus voces. Él dedicará un tema a Paraguay, como homenaje a Palito Miranda y a todos sus amigos paraguayos, con quienes espera poder compartir en el escenario si se da la oportunidad. “Creo que va a ser una cosa muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver como dúo de piano y saxo”, cerró.

El festival, que comenzará ya desde las 17:00, contará también hoy con las actuaciones de Majuja Trío junto a Lirio Poty, Yenia Rivarola y sus canciones del delta, los argentinos Agustín Monzón y Nazareno Duarte, Pedro Martínez Trío, Los Panas Jazz Group y Extravagancia.