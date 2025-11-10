El contrabajo vuelve a ser protagonista con conciertos, clases y nuevos solistas paraguayos

La tercera edición del encuentro reunirá a contrabajistas, docentes y estudiantes del país y del extranjero, consolidando a la capital como un espacio de intercambio artístico y pedagógico en torno a este instrumento esencial de la música académica y contemporánea.

La edición 2025 contará con la participación del reconocido maestro estadounidense Joel Braun, figura de prestigio internacional y profesor en la Universidad de Texas (EE. UU.). Braun ofrecerá clases abiertas junto a destacados docentes locales, dirigidas tanto a estudiantes como a músicos profesionales, con actividades en instituciones educativas del ámbito musical y en la sede de la OSN.

El recital de apertura, titulado “El contrabajo y la música latinoamericana”, tendrá lugar el lunes 10 de noviembre en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional (Ayala Velázquez 376 c/ Cap. Brizuela), a las 20:00.

Este concierto rendirá homenaje a la riqueza sonora del continente a través del contrabajo, bajo la dirección del organizador José Luis Velasco Rivera, con la participación especial de Laura Salazar (piano), Samuel Guillé (oboe) y Juan Aquino (viola). El programa incluirá obras de Ikser Mijares, Rodrigo Mata, Martín Portillo, Ángel Lasala, Efraín Oscher y Alberto Ginastera, compositores que representan la diversidad de estilos y tradiciones musicales de América Latina.

El concierto central se realizará el jueves 13 de noviembre a las 20:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), en el marco del Octavo Concierto del Ciclo Oficial Internacional de la OSIC, bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase.

Titulado “Diálogos”, el programa explorará la forma concertante, en la que los solistas se entrelazan con la orquesta en un intercambio de sonoridades. En esa ocasión, el público podrá disfrutar del Concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor, Op. 3, de Serge Koussevitzky, con Joel Braun como solista invitado.

El repertorio se completará con la Sinfonía n.º 39 en mi bemol mayor, KV 543, de Wolfgang Amadeus Mozart, y el Doble concierto para violín, violoncello y orquesta, Op. 102, de Johannes Brahms, con la participación de los músicos paraguayos César Flecha (violín) y Francisco Álvarez (violoncello).

El concierto de clausura, denominado “Nuevos solistas del Paraguay”, se celebrará el viernes 14 de noviembre en la sede de la OSN, a las 20:00.

En él se presentarán jóvenes contrabajistas que forman parte del semillero artístico promovido por Bassunciónico: Christopher Enriquez, Franco Balbuena, Carlos Balbuena, Ángel Delvalle, Óscar Flores, Ayelén Ayala y Karina Aiub.

Estarán acompañados por el Ensamble de Cámara de la OSN, en un repertorio que incluirá obras de Giovanni Bottesini, Serge Koussevitzky, Gabriel Fauré y Domenico Dragonetti, pilares del repertorio solista y de cámara para el instrumento.

Con un enfoque que combina la excelencia interpretativa y el intercambio académico, Bassunciónico 2025 se consolida como un referente regional para el desarrollo del contrabajo, promoviendo la formación de nuevas generaciones y la expansión del repertorio en Paraguay.

Para más información sobre inscripciones y programación, se puede visitar el perfil oficial del festival en Instagram: @bass_uncionico.