¿Tu favorita está en la lista? Un recorrido por la música de FIFA y EA FC

Desde hace tres décadas, la serie de videojuegos FIFA (ahora EA Sports FC) ha permitido a millones de jugadores cumplir sus fantasías futbolísticas guiando a sus ídolos a la victoria en forma virtual.

Una gran parte de la nostalgia que rodea a la serie gira en torno a sus bandas sonoras, repletas de íconos de la música que marcaban tendencia a lo largo de la historia de la serie y abrían un amplio abanico de música internacional a los oídos de los jugadores.

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Presentamos un recorrido por las bandas sonoras de estos juegos, desde 1998 hasta 2026:

FIFA: Road to World Cup 98

El primer juego de FIFA de EA con una banda sonora de canciones licenciadas hacía una declaración de intenciones arropándose en uno de los grandes del ‘brit rock’ de la época, Blur, y completando el listado de canciones con temas de The Crystal Method, íconos de la música electrónica estadounidense de finales de los ‘90.

FIFA 99

Al finalizar la década de 1990 y comenzar la del 2000, la identidad musical de la saga FIFA se apoyaría bastante en la música electrónica y el rock británicos y europeos, como se observa en la banda sonora de la edición de 1999, encabezada por los emblemáticos Fatboy Slim.

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FIFA 2000

Siguiendo la tendencia ‘brit’ que comenzó a marcar FIFA 99, la edición del año siguiente abría con un movido tema de Robbie Williams e incluía a artistas como la banda de música electrónica Apollo 440 o del proyecto Elite Force del también inglés Simon Shackleton.

FIFA 2001

Otro éxito electrónico de la época, el icónico Bodyrock de Moby, encabezaba la banda sonora de la edición 2001, que se complementaba con temas de Utah Saints o Grand Theft Audio.

FIFA 2002

Al asentarse definitivamente en la séptima generación de consolas de videojuegos, liderada por la PlayStation 2 y su incorporación del formato DVD para almacenar juegos, el espacio adicional en cada disco permitió a la serie FIFA aumentar considerablemente el número de canciones en sus bandas sonoras. La edición 2002 incluía a figuras internacionales como Gorillaz o el DJ Tiësto.

FIFA 2003

La siguiente entrega mantenía la identidad sonora de la serie FIFA consistente, con sonidos brit y euopeos de la mano de artistas como Idlewild, Ms. Dynamite o Sportfreunde Stiller.

FIFA 2004

La edición 2004 incorpora más elementos de rock con presencia de artistas como Radiohead, Kasabian o Kings of Leon, además de grandes exponentes de la música electrónica como Underworld o Paul van Dyk. Y también comienza a incorporar sonidos latinos a la serie con temas de artistas como los mexicanos Café Tacvba, los brasileños Tribalistas o el argentino Vicentico.

FIFA 2005

Para la edición 2005, la banda sonora traía nombres ‘anglo’ como Franz Ferdinand, Morrissey, New Order, Paul Oakenfold o Scissor Sisters, además de incrementar la presencia latina e hispana con un diverso listado que incluye al pop de la brasileña Ivete Sangalo, el rap de la española Mala Rodríguez o el reggaetón de Zion y Lennox.

FIFA 06

El rock británico seguía fuerte en la edición de 2006 con temas de Oasis o LCD Soundsystem, y la banda sonora incorporaba también éxitos de artistas como Jamiroquai, Bloc Party o Yerba Buena, entre muchos otros.

FIFA 07

La banda sonora de la edición 2007 incluye a artistas de éxito mundial como Keane o Muse, y la representación latina la ponen artistas como Bersuit Vergarabat, Plastilina Mosh o Seu Jorge.

FIFA 08

Otra selección con amplia variedad que va desde música electrónica - con artistas como Junkie XL (Tom Holkenborg), quien iría a componer las bandas sonoras de filmes como Mad Mad: Furia en el camino - y hip hop hasta rock latino de la mano de Aterciopelados.

FIFA 09

Artistas de éxito internacional del momento como Duffy, MGMT o Kasabian encabezaban un listado de canciones de la edición 2009 de FIFA rico en rock alternativo, pop, punk y música latina, representada por artistas como Macaco o Señor Flavio.

FIFA 10

El primer FIFA de la década de 2010 traía una banda sonora similarmente variada, con artistas de todos los rincones del mundo, entre ellos nombres como Major Lazer, Wycleaf Jean, Bomba Estéreo o Los Fabulosos Cadillacs.

FIFA 11

Además de artistas que repetían su presencia en bandas sonoras de FIFA como Gorillaz, MGMT o LCD Soundsystem, la edición 2011 incorporaba grandes nombres como Linkin Park, Massive Attack, ChocQuibTown o The Black Keys.

FIFA 12

Artistas como The Strokes, The Hives o Foster the People eran algunos de los nombres más importantes que ponían música al FIFA de 2012.

FIFA 13

La banda sonora de la edición 2013 de FIFA incorporaba la música de artistas como Imagine Dragons, Bastille, deadmau5, Flo Rida o Fitz & The Tantrums, entre muchos otros.

FIFA 14

La banda sonora del título de 2014 de FIFA hacía gala de temas de artistas como Nine Inch Nails, CHVRCHES, The 1975, Vampire Weekend o los argentinos Illya Kuryaki & The Valderramas.

FIFA 15

Nuevos nombres como el extinto DJ Avicii o la banda de rock The Kooks integran la banda sonora de la edición 2015 de FIFA, junto a artistas recurrentes como Kasabian o Foster the People.

FIFA 16

Los españoles Bomba Estéreo vuelven en el soundtrack de la edición 2016 de FIFA, que además incorpora los sonidos de artistas como Beck o el dúo Icona Pop.

FIFA 17

La banda sonora de la edición 2017 incluye música de artistas como la banda de pop Capital Cities, el productor Kygo o el duo de música electrónica Sofi Tukker.

FIFA 18

El rapero puertorriqueño Residente (fundador de Calle 13) contribuye un tema a la banda sonora de la edición 2018, que también incluye a bandas y artistas como Alt-J, Lorde, Portugal. The Man, el dúo de hip hop Run the Jewels o la banda de rock The National.

FIFA 19

La edición 2019 de FIFA incluye en su banda sonora a grandes nombres como Billie Eilish, el rapero Childish Gambino, Death Cab for Cutie, Gorillaz o la DJ coreana Peggy Gou.

FIFA 20

Nombres destacados de la música hispana como el colombiano J Balvin, la española Rosalía o el puertorriqueño Ozuna ponen ritmo a la edición 2020.

FIFA 21

La banda sonora de la edición 2021 incluye a la cantante brasileña Anitta, a la rapera estaounidense Cardi B o a la sensación del pop Dua Lipa, además de grupos de rock como Tame Impala o Royal Blood.

FIFA 22

Además de la usual variedad de artistas de todos los rincones del mundo, la edición 2022 incluye en su banda sonora a unos viejos conocidos de la saga, el dúo británico de música electrónca The Chemical Brothers, además del grupo Swedish House Mafia o el rapero Denzel Curry, entre muchos otros.

FIFA 23

En la edición 2023 se incluyen temas de artistas como el puertorriqueño Bad Bunny, Danger Mouse, la cantante británica FKA Twigs o la española Rosalía, quien contribuye su mega éxito Saoko.

EA Sports FC 2024

Desde la edición 2024, Electronic Arts cambió el nombre de la serie debido al final de su contrato de licencia con FIFA. Sin embargo, eso no impactó en la banda sonora, que ese año llegó cargada de música de artistas como la colombiana Karol G, el legendario grupo de rock The Rolling Stones o los raperos Kendrick Lamar, Jack Harlow o J. Cole.

EA Sports FC 2025

La banda sonora de la edición 2025 incluye a íconos del pop como Billie Eilish, Charly XCX, Sia o la banda Coldplay, y representación latina de manos de artistas como el colomibiano J Balvin o la puertorriqueña Young Miko.

EA Sports FC 26

La última edición incluye una banda sonora bien internacional que incluye a los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, al cantante inglés de pop Ed Sheeran, a la estrella de k-pop Jennie (integrante de Blackpink) o a la legendaria banda británica de rock The Cure.