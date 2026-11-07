Latin Grammy recordará a la cantante paraguaya Alma María Vaesken de Los 3 Sudamericanos

La cantante paraguaya Alma María Vaesken, la voz del reconocido grupo paraguayo Los 3 Sudamericanos, será recordada en el segmento In Memoriam de la 27° entrega anual de los Latin Grammy, que se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Según el programa oficial de dicha ceremonia, que fue divulgado por la Academia Latina de la Grabación, la vocalista fallecida el pasado el 31 de enero será recordada por su contribución a la música junto a otros artistas que nos dejaron recientemente como el uruguayo Rubén Rada, el argentino Carlos Alberto “Indio” Solari y la colombiana Totó la Momposina.

Un total de 64 artistas de diversos estilos musicales, productores, ingenieros de sonido y realizadores audiovisuales fueron incluidos en esta sección del catálogo. Entre ellos también se encuentran el cantante ítalo-argentino Piero, el salsero estadounidense Willie Colón y el cantante brasileño Nilton César.

Alma María Vaesken falleció el pasado mes de enero en la localidad española de Tarancón, Cuenca, a los 89 años, tras desarrollar una extensa y exitosa carrera musical con Los 3 Sudamericanos. La célebre agrupación paraguaya recorrió diversos escenarios del mundo y se estableció en España en la década de 1960.

Lastimosamente, la Academia Latina de la Grabación no incluyó en este In Memoriam a Juan Humberto Torales, más conocido como Johnny Torales, quien fue esposo de Alma María y su compañero en Los 3 Sudamericanos. El artista paraguayo falleció el pasado 21 de agosto a los 98 años.

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Alma María y Johnny, junto con Casto Darío Martínez, fundaron la agrupación Los 3 Sudamericanos, que se hizo conocida en gran parte de Latinoamérica y Europa. La misma grabó emblemáticas canciones paraguayas como “Virgencita de Caacupé” y “Navidad del Paraguay”.

Entre los éxitos de la agrupación también se encuentran “Cartagenera”, “Juanita Banana”, “Me lo dijo Pérez” y otras canciones grabadas por la agrupación formada en Asunción en el año 1959.

La 27° entrega anual de los Latin Grammy se celebrará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Arena de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia será transmitida a través de los canales SNT Cerro Corá, TNT y la plataforma de streaming HBO Max a partir de las 21:00 (hora de Paraguay).

“La huella de las cuerdas” marca también la presencia paraguaya en los Latin Grammy

La presencia paraguaya en esta edición de la noche más importante de la música latina también estará marcada por el álbum “La huella de las cuerdas”, de la guitarrista Berta Rojas, que está nominado en tres categorías.

El álbum buscará conquistar los gramófonos al Mejor Álbum Instrumental y a la Mejor Composición Clásica por el Tríptico Sudamericano, escrita por Elodie Bouny e interpretada por Berta Rojas junto a Pedro Franco, Federico Tarazona y Jorge Glem.

Con la dirección artística de la diseñadora paraguaya Celeste Prieto, “La huella de las cuerdas” también buscará obtener el Latin Grammy al Mejor Diseño de Empaque.

El material fue publicado junto a un libro que detalla el recorrido de cada instrumento de cuerdas que forma parte del álbum y se complementa con contenidos en realidad aumentada.

Estas categorías serán entregadas en la ceremonia conocida como la Premiére de los Latin Grammy, que se realizará también el jueves 12 desde las 17:00 (hora de Paraguay). La transmisión será a través de las plataformas digitales y el sitio web de los Latin Grammy.