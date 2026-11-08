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Música
08 de noviembre de 2026 - 18:53

Airbag en Paraguay: el huracán que convirtió al rock en un acto de catarsis

Guido, Gastón y Patricio Sardelli conforman el grupo argentino Airbag, que anoche presentó en vivo en Asunción su álbum "El club de la pelea II".
Guido, Gastón y Patricio Sardelli conforman el grupo argentino Airbag, que anoche presentó en vivo en Asunción su álbum "El club de la pelea II".Gentileza, G5Pro

Airbag se presentó anoche en Jockey Club Paraguayo ante unas 18.000 personas que disfrutaron de un show de casi tres horas. La agrupación argentina ofreció un potente espectáculo, que sirvió de catarsis luego de una convulsionada semana a nivel nacional.

Por Maripili Alonso
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La agrupación argentina Airbag regresó a Paraguay en el marco de la gira de su álbum “El Club de la Pelea II”. El show tuvo una multitudinaria convocatoria en el Jockey Club que, a diferencia de otros shows, solamente se vio dividido en dos sectores: Campo y Plateas.

Lea más: Latin Grammy recordará a la cantante paraguaya Alma María Vaesken de Los 3 Sudamericanos

Las canciones de los hermanos Guido, Patricio y Gastón Sardelli sirvieron como un bálsamo, luego de la convulsionada semana vivida en Paraguay. El show también permitió colectar alimentos no perecederos que serán donados a distintos hogares.

El “Huracán” abrió el show desplegando en escena la potencia de las guitarras de Pato y Guido, así como el bajo de Gastón. El trío estuvo acompañado en escena por un baterista y un tecladista que acompañaron la propuesta de la banda.

Tras aparecer en escena con máscaras, los artistas se descubrieron el rostro para seguir ofreciendo su dosis de rock con temas como “Perdido”, “Como un diamante”, y “Corazón lunático”.

Al inicio de “Extrañas intenciones”, Pato Sardelli cambió la guitarra por una armónica con la que interpretó la clásica canción americana “¡Oh! Susana!“.

Gastón y Guido Sardelli en un momento del show que ofreció Airbag en el Jockey Club Paraguayo.
Gastón y Guido Sardelli en un momento del show que ofreció Airbag en el Jockey Club Paraguayo.

“¿Qué pasa Paraguay? Esto recién arranca. Anoche no pude dormir", saludó Pato dando pie a “Noches de insomnio”, que fue ampliamente celebrada y coreada por el público. Seguida llegó “Pensamientos”, otro de los grandes éxitos del grupo.

Gastón con el bajo y Pato con la guitarra se pusieron frente a frente al iniciar “No confíes en tu suerte”, para luego pasarse al terreno del metal con “Reptiles”, donde Guido lució su voz y Pato ofreció un potente solo.

Tomando una guitarra acústica, Pato Sardelli comenzó a interpretar el tema de The Beatles “Here Comes The Sun” como introducción a la balada “Va a ser difícil olvidar”.

“El hombre puerco” y el grito del público en alusión a Santiago Peña

Uno de los momentos más interesantes del show llegó con “El hombre puerco”, una canción que habla de la avaricia y la corrupción. Guido fue el encargado de interpretarla con un carácter dramático y encendiendo un habano, mientras las imágenes de cerdos se exhibían en la pantalla.

Al terminar la canción, entre el público surgió espontáneamente el grito de “Santi puto”, en alusión al ahora ex Presidente de la República.

A esto le siguió la enérgica “Anarquía en Buenos Aires”, una canción que también habla de protestas ciudadanas y la desconfianza en clase política.

Guido Sardelli exhibe su guitarra mientras ingresa al escenario con una máscara, a inicios del show.
Guido Sardelli exhibe su guitarra mientras ingresa al escenario con una máscara, a inicios del show.

Tras este momento llegó la reconocida balada “Nunca lo olvides”, que fue intensamente coreada por los presentes.

Pato se colocó unos lentes de sol para presentar “Verte de cerca”, mientras que Gastón ofreció un interesante solo de bajo, al que luego de unió Guido con la guitarra para dar inicio a “Asuntos pendientes”.

Frankie, el emblemático Frankenstein inflable que viene acompañando los shows de la banda, hizo su aparición en el escenario al compás de “Motor enfermo”.

Pato Sardelli y el regreso de “Galopera” al repertorio de Airbag

Pato Sardelli pasó de una guitarra de doble mástil en “Irme lejos”, cantada por Guido; a quedar solo en el escenario con otra guitarra eléctrica para ejecutar la balada “I Will Always Love You”, quizás como un homenaje a Dolly Parton.

En ese momento en solitario, también interpretó la polca paraguaya “Galopera”, para luego pasar a “Have You Ever Seen The Rain?”, de Creedence Clearwater Revival; “Jhonny B. Goode”, de Chuck Berry.

Patricio Sardelli deslumbró con sus potentes solos de guitarra durante el show que ofreció Airbag en Asunción.
Patricio Sardelli deslumbró con sus potentes solos de guitarra durante el show que ofreció Airbag en Asunción.

Sus hermanos regresaron al escenario trayendo un vaso de whisky y brindando por Paraguay. Guido apareció vistiendo la Albirroja y dando paso a “Cicatrices”.

En un momento, el público comenzó a gritar espontáneamente el “Paraguay...Paraguay”, mientras la banda siguió el show con temas como una versión del tango “Volver” y el hit “Por mil noches”, que contó con un solo de Pato en la armónica y el público acompañando con las manos en alto.

Luego del “Blues del infierno” llegó el turno de “Colombiana”, en el que varias chicas se animaron al topless mientras pelotas gigantes recorrían sobre el público.

Gastón Sardelli, el mayor del trío de hermanos que componen Airbag, se lució con el bajo en varios momentos del show.
Gastón Sardelli, el mayor del trío de hermanos que componen Airbag, se lució con el bajo en varios momentos del show.

Ya casi sobre el final de “Cae el sol”, Pato agradeció al público paraguayo. “Muchas gracias a todos, amigos. Este lugar ya es nuestra casa. Cada año la familia se hace más grande”, expresó.

“Sé que muchos de ustedes no están pasando un buen momento”, añadió e invitó a utilizar la música para dejar “todo fuera” y disfrutar. “Hoy somos uno para todos y todos para uno”, agregó.

Con las luces de los celulares y agitando las manos en alto, el público coreó la canción y celebró este reencuentro con Airbag.

Efectos pirotécnicos acompañaron la presentación de Airbag en el Jockey Club Paraguayo, que reunió a unas 18.000 personas, según detalló la organización.
Efectos pirotécnicos acompañaron la presentación de Airbag en el Jockey Club Paraguayo, que reunió a unas 18.000 personas, según detalló la organización.

“Ganas de verte” marcó el momento solista de Guido Sardelli, quien con una guitarra acústica interpretó la canción.

“Bajos instintos”, “Cuchillos guantanamera”, “Kalashnikov” fueron parte del tramo final del show, encendiendo al público.

“Se me pasó muy rápido. No sé qué hay acá arriba”, expresó Guido, ya luego de la medianoche y dando paso a “La moda del montón”, con un estilo de rock clásico.

Pato tomó nuevamente el protagonismo para interpretar en su guitarra el “Himno a la alegría”, que llegó mechada con “Solo aquí”, en medio de papel picado y un gran despliegue de pirotecnia que marcó el cierre del show.

La banda argentina Airbag ofreció un potente show, acompañado de un importante despliegue de luces y vídeo.
La banda argentina Airbag ofreció un potente show, acompañado de un importante despliegue de luces y vídeo.

La apertura del concierto estuvo a cargo del pianista Víctor Álvarez, pero lastimosamente muchos debieron escucharlo desde la fila para ingresar al Jockey Club ya que se habilitó un único acceso y la cola se extendió por alrededor de un kilómetro desde la calle Cedro y Carios hasta el SND Arena sobre la Avenida Eusebio Ayala.

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