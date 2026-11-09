RockEnPy Fest 2026 pasa a diciembre: fecha y quiénes serán parte del evento

El RockEnPy Fest 2026 fue postergado y ya tiene una nueva fecha en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. Esta edición estará encabezada por Vecindad Autopsia, Flou y Bohemia Urbana.

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“Ante los hechos ocurridos recientemente expresamos nuestra solidaridad con todas las familias paraguayas afectadas”, señala el comunicado de la organización del festival.

Agrega que “el RockEnPy Fest nació para ser una fiesta y una celebración genuina de nuestra música, siempre cercana a los sectores más desprotegidos. En medio de la incertidumbre y la preocupación que atraviesan millones de compatriotas, creemos que no es momento de celebrar (aún)”.

En este sentido, el comunicado señala que tomaron la difícil decisión de postergar el festival, que inicialmente estaba previsto para este sábado 14 de noviembre. La nueva fecha será el 12 de diciembre.

Si bien el festival será de acceso libre y gratuito, habrá un sector fans con entradas. Al respecto, la organización detalló que los tickets ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

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En cuanto a la programación, señalaron que Bastianes no podrá estar presente en esta nueva fecha, por lo que ya son la primera banda confirmada para la edición 2027.

Los artistas que serán parte del RockEnPy Fest 2026 en diciembre

La lista de artistas ya confirmados para la quinta edición del RockEnPy Fest, un festival busca priorizar y potenciar al rock paraguayo, está conformada por:

Bohemia Urbana

Flou

Vecindad Autopsia

Mi sueño póstumo

Wisdom

Vartan

La sal de la tierra

Lejos de casa

Aramides Cajanea

Norton 52

¿En qué consiste el sector Fans del RockEnPy Fest 2026?

Las entradas para el sector Fans se pueden adquirir a través de Ticketea y en la Fase 1 de ventas cuestan G. 80.000.

Este sector incluye: acceso preferencial, descuentos en bebidas alcohólicas (2x1), descuento en bebidas sin alcohol y descuentos en el merchandising del festival.

También está disponible el paquete especial RockEnPy Fans que, en la Fase 1, cuesta G. 183.750. El mismo incluye todos los beneficios del sector Fans, la remera oficial del evento y un llavero o sticker a elección.