Liverpool se vuelca en la celebración del 78 cumpleaños de John Lennon

The Cavern Club, el primer local donde tocaron The Beatles, será uno de los centros de gravedad de los festejos, con un concierto en el que actuarán tres de los miembros originales de The Quarrymen, el grupo que formó Lennon con varios amigos del colegio en 1956.

El Hard Days Night Hotel, un establecimiento dedicado a la banda de Liverpool, ofrecerá también el viernes un tradicional té británico acompañado del pastel de chocolate favorito de Lennon y un Brandy Alexander, su cóctel predilecto.

Para la ocasión, el musical Let It Be ha dejado además el West End londinense y podrá verse durante cinco semanas y media, a partir de hoy, en el teatro Royal Court de Liverpool.

Otra de las múltiples actividades programadas es un tour especial de tres horas organizado por The Cavern Club, en el que se abrirán las puertas de algunos de los lugares más relevantes de la vida de Lennon que habitualmente están cerradas al público.

El paseo comenzará en el instituto Quarry Bank, donde estudió durante varios años el músico durante su adolescencia. Uno de los compañeros de colegio de Lennon se unirá al grupo y “explicará cómo era la vida de John en aquella época”, detalló a Efe Victoria McDermott, organizadora del evento.

“Esta no es una visita ordinaria, veremos lugares verdaderamente especiales, a los que no se puede entrar en los paseos turísticos habituales”, subrayó.

El grupo se detendrá en la iglesia de St Peter's, un templo de estilo neoclásico construido a principios del siglo XIX donde John Lennon y Paul McCartney se cruzaron por primera vez, el 6 de julio de 1957.

Uno de los miembros de The Quarrymen, que actuaban allí aquel día junto a John, relatará cómo fue ese primer encuentro con el que acabaría compartiendo la primera línea de The Beatles con Lennon.

La calle Penny Lane y el orfanato de Strawberry Fields, ambos escenarios reconocibles en las canciones del cuarteto, así como la casa de la infancia de Lennon, son otros de los destinos del tour, que habitualmente se puede contratar en una versión reducida.

Según los datos del Beatles Story, el museo que reúne piezas originales del grupo, cerca de 250.000 personas visitan cada año Liverpool atraídas por el legado de Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

“La gente suele discutir sobre quién fue el quinto Beatle, si fue el representante Brian Epstein, el bajista Stuart Sutcliffe u otras personas. Para nosotros, el quinto Beatle es la ciudad de Liverpool, que ha abrazado la herencia musical y cultural de la banda”, señaló McDermott.

Lennon, que en alguna ocasión dijo que querría volver a vivir en Liverpool, continúa vivo en la memoria de su ciudad natal 35 años después de su asesinato a balazos en Nueva York.

Su hermana Julia Baird, una psicóloga infantil de 68 años que durante décadas trató de huir de la fama de los Beatles, es ahora una de las principales defensoras del legado de su hermano y dirige The Cavern Club.

Como tantos otros, Baird lamenta que la carrera de Lennon terminara de forma abrupta a los 40 años, y explicó a Efe que imagina a su hermano, con 78 años, “pintando y dibujando, quizás escribiendo poesía”.

No es la única que piensa que la creatividad de Lennon iba más allá de su faceta como compositor e intérprete, y que su asociación con Yoko Ono habría deparado nuevas formas artísticas.

“Creo que John habría evolucionado hacia el arte, en lugar de hacia la música, y habría encontrado nuevos modos de expresar algunas de las profundas revelaciones que tuvo hacia el final de su vida, tanto en el plano espiritual como filosófico”, explicó a Efe Andrew Lansley, profesor de Música Popular en la Universidad de Gloucestershire.

“Algunos creen que hubiera continuado creando música, pero habría trabajado con composiciones más experimentales y textuales. Habría tratado de desarrollar su lado más creativo, quizás de forma parecida a lo que David Bowie hizo más adelante, con la música todavía presente, pero no necesariamente en el centro”, afirmó.