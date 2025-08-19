¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana en el mundo de los videojuegos trae lo nuevo de los creadores de Abzû, un nuevo título de la serie de juegos Shantae y el lanzamiento del mundialmente exitoso Black Myth: Wukong en Xbox, luego de un año de exclusividad en PC y PlayStation 5.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Sword of the Sea (martes 19)

Desarrolladores: Giant Squid

Plataformas: Windows, PlayStation 5

El nuevo juego de los creadores de Abzû y The Pathless es un título de aventuras y exploración en el que el jugador explora un mundo abandonado para devolverle la vida, encarnando a un ser que recorre el mundo a bordo de una espada que funciona como una patineta o una tabla de surf.

Shantae Advance: Risky Revolution (martes 19)

Desarrolladores: WayForward

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Llega a PC y consolas modernas el sexto juego de la querida saga de juegos de plataforma Shantae. Este título fue desarrollado originalmente para la consola portátil Game Boy Advance en 2002, pero fue cancelado y el estudio WayForward logró terminarlo y lanzarlo recién este año, primero en una versión para Game Boy Advance y ahora para dispositivos actuales.

Black Myth: Wukong en Xbox (miércoles 20)

Desarrolladores: Game Science

Plataformas: Xbox Series X/S

Luego de su arrasador éxito en PC y PlayStation 5, el aclamado juego de acción y fantasía basado en la mitología de la antigua China Black Myth: Wukong llega a consolas Xbox.

Discounty (jueves 21)

Desarrolladores: Crinkle Cut Games

Distribuidores: PQube

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de rol y simulación de negocios en el que el jugador administra un supermercado mientras establece amistades y enemistades en un pequeño pueblo.

Herdling (jueves 21)

Desarrolladores: Okomotive

Distribuidores: Panic

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Un emotivo juego de aventuras en el que el jugador se pone en la piel de un pastor que debe guiar una manada de criaturas en una peligrosa travesía hasta la cima de una montaña.