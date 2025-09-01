¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

La muy esperada secuela de Hollow Knight llega esta semana, luego de años de espera, en una semana que también trae la nueva entrega anual de la serie NBA 2K, lo nuevo del estudio detrás del aplaudido remake de Silent Hill 2 y una gran variedad de otras novedades.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Bad Cheese (lunes 1)

Desarrollador: Lukasik.art

Distribuidores: Feardemic

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de terror en primera persona inspirado en clásicos cortos animados de Disney de la década de 1920, en el que un ratón caricaturesco con una familia disfuncional se sumerge en una pesadilla.

Metal Eden (martes 2)

Desarrolladores: Reikon Games

Distribuidores: Deep Silver

Plataformas: Windows, PlayStation5, Xbox Series X/S

Un vertiginoso juego de acción futurista en primera persona en el que el jugador, encarnando a una letal androide, batalla en una ciudad suspendida en órbita.

Hirogami (miércoles 3)

Desarrolladores: Bandai Namco Studios Singapore

Distribuidores: Kakehashi Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Un juego de plataformas cuyos entornos y personajes están presentados como piezas de origami. El jugador toma el rol de un guerrero que busca defender su hogar y, para lograrlo, tiene el poder de transformarse en distintos animales y otras formas de papel.

Hollow Knight: Silksong (jueves 4)

Desarrolladores: Team Cherry

Plataformas: Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Uno de los juegos más esperados del año, la secuela del galardonado “metroidvania” en 2D de 2017 Hollow Knight, pone al jugador en la piel de la princesa Hornet mientras explora un misterioso y peligroso nuevo mundo más grande que el del juego original.

Hell is Us (jueves 4)

Desarrolladores: Rogue Factor

Distribuidores: Nacon

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de acción en tercera persona de mundo semiabierto que trascurre en un futuro en el que un desastre sobrenatural ha devastado una región del mundo que estaba en guerra. Armado con un versátil dron y armas místicas, un soldado se adentra en la zona prohibida para encontrar a su familia.

Adventure of Samsara (jueves 4)

Desarrolladores: Ilex Games

Distribuidores: Atari

Plataformas: Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un “metroidvania” de plataformas de corte clásico, en 2D y con estética “pixel art”, desarrollado en Brasil, que actualiza el clásico del mismo nombre lanzado originalmente en la consola Atari 2600 y sigue a un guerrero con poderes solares que lucha contra criaturas místicas interdimensionales.

Cronos: The New Dawn (viernes 5)

Desarrolladores: Bloober Team

Plataformas: Windows, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

El nuevo juego del estudio Bloober Team, creadores de The Medium y el remake de Silent Hill 2, es un título de horror y ciencia ficción en el que el jugador debe viajar en el tiempo para prevenir una catástrofe sobrenatural que ha convertido a los seres humanos en monstruosidades biomecánicas.

NBA 2K26 (viernes 5)

Desarrolladores: Visual Concepts

Distribuidores: 2K

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

La nueva entrega de la serie anual de juegos oficiales de la NBA, la liga estadounidense de básquetbol, trae todas las actualizaciones de equipos y jugadores de la nueva temporada.

Everybody’s Golf Hot Shots (viernes 5)

Desarrolladores: HYDE

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

La nueva entrega de la popular serie Everybody’s Golf presenta 25 nuevos golfistas y una decena de campos para juegos estándar o con variantes más disparatadas, como tornados que afectan la trayectoria de la pelota.

Daemon X Machina: Titanic Scion (viernes 5)

Desarrolladores: Marvelous

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La secuela del juego de acción robótica de 2019 Daemon X Machina vuelve a poner al jugador en un campo de batalla futurista y en control de un letal “mecha” que puede ser personalizado según el estilo de juego de cada usuario para batallas en solitario o en línea.

Tokyo Underground Killer (viernes 5)

Desarrolladores: Phoenix Game Productions

Distribuidores: 3DM Games

Plataforma: Windows

Un juego de acción en primera persona que trascurre en una versión futurista y bañada en neón de Tokio, Japón, y en la que el jugador encarna a un sicario con poderes basados en la sangre que debe enfrentar una amenaza sobrenatural que se cierne sobre la ciudad.