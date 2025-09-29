¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana trae los lanzamientos de uno de los videojuegos más esperados del año, la continuación del aclamado Ghost of Tsushima; además de un nuevo juego de Digimon, el relanzamiento de un venerado título de Final Fantasy y varias otras novedades.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (martes 30)

Desarrolladores: Square Enix

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Una remasterización del clásico juego de rol y estrategia Final Fantasy Tactics, lanzado originalmente en 1997 en la PlayStation original. Esta nueva versión incluye cambios a la historia de una devastadora guerra en el mundo de fantasía de Ivalice, mejoras gráficas y mecánicas y doblaje completo de la historia en japonés e inglés.

Nicktoons & The Dice of Destiny (martes 30)

Desarrolladores: Fair Play Labs y Petit Fabrik

Distribuidores: GameMill Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de rol y estrategia en tiempo real en el que el jugador debe guiar a personajes icónicos de Nickelodeon como Bob Esponja, Katara de Avatar: La leyenda de Aang, Leonardo de Las Tortugas Ninja y muchos otros en una gran aventura.

Train Sim World 6 (martes 30)

Desarrolladores: Dovetail Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

La nueva entrega de una de las más exitosas series de juego de simulación ferroviaria trae nuevas rutas y trenes, incluyendo trayectos reales de Nueva York, Inglaterra y Alemania.

Lego Party (martes 30)

Desarrolladores: SMG Studio

Distribuidores: Fictions

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una compilación de minijuegos al estilo de Mario Party, basado en la icónica línea de juguetes Lego. Compitiendo en un juego de mesa virtual, los jugadores podrán enfrentarse en más de 60 tipos de minijuegos.

Ghost of Yotei (jueves 2)

Desarrolladores: Sucker Punch Productions

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataforma: PlayStation 5

La muy esperada secuela del juego de acción en mundo abierto ambientado en el Japón antiguo Ghost of Tsushima (2020) trascurre en el siglo XVI, más de 300 años después de los eventos del primer juego y sigue a una mercenaria mientras recorre la actual región de Ezo buscando vengarse de un grupo de samuráis renegados que mataron a su familia.

Super Mario Galaxy y Galaxy 2 en Switch (jueves 2)

Desarrolladores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch

Un relanzamiento de los dos juegos de Super Mario Galaxy, lanzados originalmente en Wii en 2007 y 2010. Esos juegos lanzaban a Mario y sus amigos a una aventura espacial en la que recorrían numerosos mini planetas buscando detener un nuevo plan del malvado Bowser.

Digimon Story: Time Stranger (viernes 3)

Desarrolladores: Media.Vision

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El nuevo juego de Digimon - específicamente de la línea de juegos Digimon Story – trae más acción de rol en una nueva aventura con criaturas digitales que el jugador debe criar y entrenar para salvar el mundo.

Castle of Heart: Retold (viernes 3)

Desarrolladores: 7Levels

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Una remasterización del juego de aventuras en 2D Castle of Heart, un título en el que un caballero emprende un viaje que lo lleva a enfrentarse a criaturas inspiradas en la mitología eslava para romper una maldición.