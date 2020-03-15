Municipalidad de CDE suspende actividades por 5 días

Ante el riesgo de la propagación de la enfermedad en el territorio nacional, el jefe comunal firmó la resolución N° 3319 que dispone la suspensión temporal de las actividades en la Municipalidad de Ciudad del Este desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.

Explica que que quienes formen parte de la Dirección de Orden y Seguridad, Dirección de Tránsito, División de Aseo Urbano y dispensarios médicos deberán cumplir con normalidad sus funciones durante estos días, pero adoptando las medidas sanitarias preventivas.

En una anterior disposición, Prieto ya había concedido permiso a los funcionarios administrativos mayores de 60 años, a fin de que no tengan la obligación de asistir a la sede municipal. Esto teniendo en cuenta que a partir de esa edad una persona ya forma parte de la población vulnerable en contraer coronavirus.