CDE: Municipalidad abre este sábado para trámites de registro y habilitación

Una gran cantidad de personas acudió este viernes a la sede municipal para gestionar los referidos documentos, cuyo plazo de renovación para evitar recargos por multa es el 30 de junio.

Los contribuyentes se ubicaron en fila respetando el distanciamiento social y el uso obligatorio de tapabocas. También se exige lavado de manos antes del ingreso al recinto.

La Comuna informó que los requisitos para tramitar la habilitación de vehículos son una fotocopia de cédula de identidad, y copia de cédula verde o contrato privado en caso de compra o venta.

Para un primer registro de conducir se exige una copia de cédula de identidad, un test de vista y oído, un certificado de grupo sanguíneo, certificado de vida y residencia, y certificado de autoescuela; y quienes deseen renovar su registro deben presentar copia de cédula de identidad, registro y test de vista y oído.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy