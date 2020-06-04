ABC en el Este

Desde mañana rige descuento del 12% en impuestos inmobiliarios en CDE

La Municipalidad de Ciudad del Este comenzará a aplicar 12% de descuento en el pago del impuesto inmobiliario, a todos los contribuyentes que hayan abonado puntualmente este impuesto hasta 2019.

04 de junio de 2020 - 20:55
Este artículo tiene 5 años de antigüedad
En los últimos días se registraron largas filas en la Municipalidad de CDE.
Este descuento impositivo es implementado considerando la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país, a raíz de la pandemia de Coronavirus. El descuento regirá hasta el 31 de diciembre de 2020, conforme a la ordenanza 009/2020 J.M. que fue aprobada por la Junta Municipal.

Igualmente se estableció el horario de atención excepcional, pues se atenderá todos los sábados de junio, a los interesados en gestionar sus registros de conducir y habilitaciones de vehículos. La institución estará abierta de 08:00 a 12:00 los días sábados y el horario de lunes a viernes seguirá de 07:00 a 13:00.

La comuna solicita a todas las personas acudir con tapabocas, practicar el lavado de manos y mantener el distanciamiento, al momento de hacer sus gestiones.

