Desde mañana rige descuento del 12% en impuestos inmobiliarios en CDE

Este descuento impositivo es implementado considerando la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país, a raíz de la pandemia de Coronavirus. El descuento regirá hasta el 31 de diciembre de 2020, conforme a la ordenanza 009/2020 J.M. que fue aprobada por la Junta Municipal.

Igualmente se estableció el horario de atención excepcional, pues se atenderá todos los sábados de junio, a los interesados en gestionar sus registros de conducir y habilitaciones de vehículos. La institución estará abierta de 08:00 a 12:00 los días sábados y el horario de lunes a viernes seguirá de 07:00 a 13:00.

La comuna solicita a todas las personas acudir con tapabocas, practicar el lavado de manos y mantener el distanciamiento, al momento de hacer sus gestiones.