ABC en el Este

Nueva prórroga para pago de impuestos en CDE

La Municipalidad de Ciudad del Este amplió la prórroga para la gestión de todos los impuestos sin recargas por mora para los contribuyentes hasta el día 30 de setiembre. La disposición obedece principalmente a la situación económica que afecta a la ciudad y para facilitar la regularización tributaria de los contribuyentes.

31 de agosto de 2020 - 16:36
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
En los últimos días hubo una mayor afluencia de contribuyentes en la Comuna esteña.
El director de Recaudación de la institución municipal, Juan Núñez, afirmó que se amplió la exoneración de multas y recargos en todos los impuestos. “Tenemos exoneración por patentes comerciales y el impuesto inmobiliario, y ahora una nueva consideración en lo que respecta a la habilitación del vehículo y los registros de conducir hasta el 30 de setiembre sin multas y recargos”, indicó.

En otro momento recordó a los contribuyentes la posibilidad de realizar consultas vía web. “Recordamos que tenemos las consultas online desde la página web de la Municipalidad y nosotros le contestamos vía email, también tenemos el pago móvil para el impuesto inmobiliario”, culminó.

También la Patrulla Caminera dispuso una nueva consideración temporal para la aplicación de sanciones por el vencimiento de los documentos hasta el 30 de setiembre.

