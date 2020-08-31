Nueva prórroga para pago de impuestos en CDE

El director de Recaudación de la institución municipal, Juan Núñez, afirmó que se amplió la exoneración de multas y recargos en todos los impuestos. “Tenemos exoneración por patentes comerciales y el impuesto inmobiliario, y ahora una nueva consideración en lo que respecta a la habilitación del vehículo y los registros de conducir hasta el 30 de setiembre sin multas y recargos”, indicó.

En otro momento recordó a los contribuyentes la posibilidad de realizar consultas vía web. “Recordamos que tenemos las consultas online desde la página web de la Municipalidad y nosotros le contestamos vía email, también tenemos el pago móvil para el impuesto inmobiliario”, culminó.

También la Patrulla Caminera dispuso una nueva consideración temporal para la aplicación de sanciones por el vencimiento de los documentos hasta el 30 de setiembre.